Игры GSC Game World больше недоступны для покупки в россии через Steam

В российском сегменте Steam пропали цены на игры украинской студии GSC Game World. При этом страницу игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of the Chernobyl даже нельзя открыть — сервис выдаёт ошибку.

Ценники были удалены для всех игр GSC Game World, включая серию S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки». Причины такого шага компания никак не прокомментировала. На прошлой неделе разработчики лишь объявили, что разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 пока приостановлена, разработчики вернутся к этому проекту после победы ВСУ и освобождения Украины от российских оккупантов.

Жители россии всё ещё могут устанавливать и запускать ранее купленные игры в Steam.

В то же время в магазине Epic Games Store всё ещё доступна возможность покупки игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of the Chernobyl. Но не факт, что это долго продлится. В GOG доступна для продажи вся трилогия, но только за доллары.

Источник: aroged