Epic Games Store раздает три бесплатные игры, из них одна только до 5 апреля

На Epic Games Store сейчас сразу три бесплатные игры — но сроки у каждой разные. Бесплатные игры Epic Games Store на апрель обновились 2 апреля, и часть раздач уже подходит к концу.
Главная раздача недели — Clone Drone in the Danger Zone от Doborog Games, доступна бесплатно до 9 апреля в 11:00 по киевскому времени. Игра вышла в 2021 году и на Steam имеет статус «Overwhelmingly Positive» с более 17 200 отзывов — это самый высокий рейтинг на платформе.
Механика проста и жестока: сознание игрока загружено в робота-гладиатора, и надо выживать в арене, где любую часть тела можно отрубить. Игра предлагает четыре одиночных режима (Story, Endless, Twitch и Challenge) и три мультиплеерных — Last Bot Standing, Private Duels и Online Co-op.
Параллельно до 16 апреля бесплатная TOMAK: Save the Earth Regeneration — ремастер японской культовой симуляции 2001 года от Netmarble Monster. Игрок ухаживает за богиней любви Эвиан, которая застряла в цветочном горшке, и от его решений зависит судьба человечества. Игра попала в Epic 1 апреля 2026 года и раздается на две недели вместо обычной одной.
До 5 апреля можно также забрать Together After Dark — кооперативный хоррор на до четырех игроков. Эта раздача инициирована не Epic, а самим разработчиком из-за обновленных в феврале 2026 года инструментов для сторонних раздач на платформе.
Следующей официальной бесплатной игрой от Epic станет Prop Sumo — партийный файтинг для до шести игроков от Barrel Roll Games. Он появится 9 апреля — в день релиза, что является редкостью для платформы.
Все игры после добавления остаются в библиотеке навсегда. Для получения достаточно иметь учетную запись на Epic Games Store и нажать кнопку «Получить» на странице каждой игры.
- Clone Drone in the Danger Zone (до 9 апреля).
- TOMAK: Save the Earth Regeneration (до 16 апреля).
- Together After Dark (до 5 апреля)
- Все бесплатные игры.
