Epic Games Store раздает три бесплатные игры, из них одна только до 5 апреля

На Epic Games Store сейчас сразу три бесплатные игры — но сроки у каждой разные. Бесплатные игры Epic Games Store на апрель обновились 2 апреля, и часть раздач уже подходит к концу.





Главная раздача недели — Clone Drone in the Danger Zone от Doborog Games, доступна бесплатно до 9 апреля в 11:00 по киевскому времени. Игра вышла в 2021 году и на Steam имеет статус «Overwhelmingly Positive» с более 17 200 отзывов — это самый высокий рейтинг на платформе.

Механика проста и жестока: сознание игрока загружено в робота-гладиатора, и надо выживать в арене, где любую часть тела можно отрубить. Игра предлагает четыре одиночных режима (Story, Endless, Twitch и Challenge) и три мультиплеерных — Last Bot Standing, Private Duels и Online Co-op.

Параллельно до 16 апреля бесплатная TOMAK: Save the Earth Regeneration — ремастер японской культовой симуляции 2001 года от Netmarble Monster. Игрок ухаживает за богиней любви Эвиан, которая застряла в цветочном горшке, и от его решений зависит судьба человечества. Игра попала в Epic 1 апреля 2026 года и раздается на две недели вместо обычной одной.





До 5 апреля можно также забрать Together After Dark — кооперативный хоррор на до четырех игроков. Эта раздача инициирована не Epic, а самим разработчиком из-за обновленных в феврале 2026 года инструментов для сторонних раздач на платформе.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Следующей официальной бесплатной игрой от Epic станет Prop Sumo — партийный файтинг для до шести игроков от Barrel Roll Games. Он появится 9 апреля — в день релиза, что является редкостью для платформы.

Все игры после добавления остаются в библиотеке навсегда. Для получения достаточно иметь учетную запись на Epic Games Store и нажать кнопку «Получить» на странице каждой игры.

Источник: Game Rant