На подходе адаптеры питания USB-C PD 3.1 мощностью 240 Вт для ноутбуков

Изготовитель модульных ноутбуков Framework заявил, что ее будущий ноутбук Framework 16 будет поставляться с первым зарядным устройством USB-C PD 3.1 мощностью 180 Вт, разработанным совместно с Chicony.

Курс EXCEL ДЛЯ БІЗНЕСУ Вивчіть, як ефективно використовувати Excel у вашому бізнесі для збору, аналізу та візуалізації даних. Дізнатись про курс

Такое зарядное устройство будет примерно вдвое больше по сравнению с адаптером мощностью 60 Вт. Его размеры составят 116,6×58,2×27 мм. Зато мощность зарядного устройства увеличится в 3 раза по сравнению с предшественником. При этом двухметровый кабель USB-C по-прежнему отсоединяется.

Вместе с тем, Framework ожидает, что в скором времени сторонние производители выведут на рынок адаптеры питания USB-C PD 3.1 мощностью 240 Вт. Этого будет достаточно для питания почти всех ноутбуком, за исключением, пожалуй, самых мощных решений. Для грядущего ноутбука Framework 16 как раз может потребоваться такой адаптер. Дело в том, что при максимальной производительности и с установленным дискретным модулем GPU ноутбуку будет недостаточно энергии, получаемой исключительно от адаптера мощностью 180 Вт. В таком режиме работы он также будет потреблять энергию из аккумулятора. Чтобы избежать этого, потребуется более мощный адаптер на 240 Вт.

«Мы еще не видели других анонсированных адаптеров питания USB-PD 3.1 мощностью 180 Вт и 240 Вт, но, поскольку чипы для их создания теперь доступны, мы ожидаем, что бренды по производству периферии скоро выпустят их», — сказал основатель и генеральный директор Framework Нирав Патель.

Компания заявляет, что для адаптера мощностью 180 Вт она использует контроллеры Weltrend WT6676F, ON Semi NCP1622 и JoulWatt JW1556, а также компоненты GaN от GaN Systems и Navitas, «достигающие пиковой эффективности 93%». Эти комплектующие могут использовать и другие производители адаптеров питания.

Источник: The Verge