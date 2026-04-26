Новости Софт 26.04.2026

Новые ноутбуки с Linux продаются лучше, чем с Windows, — Framework

Шадрін Андрій

Редактор та автор новин

Нові ноутбуки з Linux продаються краще, ніж з Windows, — Framework

Framework заявила, что спрос на ее новый ноутбук Framework 13 Pro с Linux превысил версии с Windows. Компания подтвердила, что конфигурации с Ubuntu продаются лучше, чем с Windows, и первые партии устройства уже полностью распроданы.


Похоже, что это «Год Linux (TM)», а также год «RAMпокалипсиса» и будущей неопределенности рынка, поэтому, возможно, неудивительно, что некоторые пытаются приобрести надежный, производительный и, что самое важное, модульный и обновляемый ноутбук, который хорошо работает с Linux. Хотя немного удивляет то, что, по словам Framework, те, кто заказывает новый Framework 13 Pro, покупают больше версий с Ubuntu, чем с Windows.

«Framework Laptop 13 Pro продается значительно лучше, чем мы прогнозировали, и мы уже распродали первые шесть партий. Также приятное подтверждение нашего подхода — конфигурации с Ubuntu продаются лучше, чем с Windows!», — написали Framework в официальном аккаунте на X.

Компания описывает Framework 13 Pro как «MacBook Pro для пользователей Linux», и я понимаю почему. Судя по характеристикам, он имеет отличный экран с яркостью до 700 нит, большой время автономной работы благодаря чипам Panther Lake и батареи на 74 Вт-ч, и все это помещено в стильный премиальный алюминиевый корпус. Есть много положительных отзывов об этом ноутбуке от Linux-сообщества.

«Ноутбук мне нравится: у него «феноменально хорошая автономность», — говорит GloriousEggRoll из Proton GE и Nobara Linux.

Правда, вероятно, существует некоторое смещение в сторону пользователей Linux с самого начала, по крайней мере, по сравнению со средним ноутбуком, ведь машины Framework известны хорошей совместимостью с Linux «из коробки». Также логично, что пользователи Linux, которые обычно хотят иметь больше контроля над своей операционной системой, оценят модульный и обновляемый подход Framework.


«Впервые это действительно ощущается как по-настоящему премиальный Framework», — отметили CachyOS.

Если отбросить этот фактор, то, что Framework в целом распродается, тоже может немного удивлять, ведь это далеко не дешевый ноутбук. Но рынок также может влиять. Учитывая, что цены на ПК, ноутбуки и комплектующие сейчас высоки, а будущее выглядит неопределенным. Некоторые могут хотеть сделать покупку как можно скорее, не рискуя столкнуться с дальнейшим ростом цен или проблемами с наличием. Мы уже видели признаки этого на рынке ПК.

Данные: Х

И если уж делать безопасную ставку в мире ноутбуков, то это, вероятно, машина Framework, которую можно будет обновить, когда вся эта история с дефицитом завершится — по крайней мере в теории. В целом, ситуация в 2026 году выглядит так: Linux реально сокращает отставание от Windows в производительности, особенно в играх и базовых системных метриках. Впрочем, не все списывают «окна» со счетов:

«Windows остается самой универсальной операционной системой в 2026 году», — заявляют Tech Times.

Но статистика сурова. Например, на одинаковом железе Windows 11 в простое потребляет около 4,2 ГБ RAM, тогда как Ubuntu — только 1,1 ГБ, что дает примерно 74% разницы и прямо влияет на требования к ПК. В гейминге Linux уже достигает примерно 80% производительности Windows, а в отдельных тайтлах даже обходит его, хотя в целом Windows пока держит более стабильную совместимость и более широкую поддержку игр.

«Гейминг на Linux сейчас достигает 75-83% производительности Windows в зависимости от производителя видеокарты», — приводит точные цифры Tech Insider.

При этом главный перелом — не столько в FPS, сколько в экосистеме. Благодаря Proton и Wine уже около 90% Windows-игр можно запускать на Linux, а доля Linux в Steam стабильно растёт, хоть Windows всё ещё доминирует. В то же время Linux выигрывает в эффективности, контроле и отсутствии «лишнего», тогда как Windows остается сильнее в совместимости, драйверах и массовом UX. То есть сейчас это уже не «Windows без альтернатив», а полноценная конкуренция с различными сильными сторонами.

«Понад 3,3 млн завантажень»: щойно оновився Linux-альтернативний варіант Windows 11

Источник: PC Gamer

Популярные новости

Экс-босс Windows перешел на MacBook Neo: "Настолько идеальный, что не нуждается в изменениях"
Нативно и без Proton: Unity анонсировала официальную интеграцию со Steam и Steam Deck
Microsoft заявила официально: на Windows 11 антивирус не нужен на Windows 11
Windows 11 вскоре станет тактильной
Конкурент MacBook Pro для Linux за $1199: Framework показала модульный ноутбук Laptop 13 Pro
Обновление Windows 11 за март 2026 года: 9 новых улучшений, которые невозможно не заметить
Gears of War: E-Day — в Microsoft подтвердили выход шутера в 2026 году
Конец принудительным апдейтам Windows: Microsoft позволит ставить обновления на паузу
Microsoft признает: критическая ошибка в Windows 11 может заблокировать доступ к диску С:
Конец анонимности: в США предлагают внедрить обязательную проверку возраста на уровне операционных систем
Ubuntu 26.04 удивляет системными требованиями и опережает Windows 11 по аппетитности к железу
Linux 7.0 уже здесь: улучшение хранения данных, повышенная производительность и поддержка нового оборудования
Апрельское обновление Windows 11: 8 существенных улучшений, которые не стоит пропускать
Второе дыхание для 8 ГБ: Valve внедряет технологию приоритезации видеопамяти
Браузерная "клетка" Microsoft: как корпорация использует ИИ и Windows для уничтожения конкурентов
Au revoir, Microsoft: Франция массово переводит госучреждения на Linux ради независимости от США
Linux обошла Windows 11 по игровой производительности в Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077
Невидимый вирус: фейковое обновление Windows 11 24H2 успешно обходит антивирусную защиту
Обновление Linux 7.1: новый драйвер NTFS упрощает работу с файлами Windows
Фотограф "поймал" культовую заставку Windows XP 1996 года в реальности
Малый и быстрый: ветеран Microsoft рассказал о секретах разработки оригинального Task Manager
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
