Framework додала чип AMD у свій компактний модульний ноутбук та анонсувала велику продуктивну версію Laptop 16

Компанія Framework, відома як виробник придатних для модернізації ноутбуків, анонсувала на виставці Game Developers Conference 2023 кілька нових пристроїв.

Framework Laptop 13

13,5-дюймова версія модульного ноутбука Framework отримала оновлення. Тепер, крім версії з процесором Intel 13-го покоління, також пропонується конфігурація з чипом AMD Ryzen 7040.

Враховуючи модульність конструкції, власники нинішньої версії можуть купити материнську плату на базі платформи AMD та встановити її у наявний корпус. Хоча також потрібно буде оновити оперативну пам’ять до DDR5, і Framework рекомендує встановити AMD-сумісну карту Wi-Fi.

Крім того, компанія покращила деякі інші компоненти пристрою. Так, користувачам пропонується батарея збільшеної місткості (61 Втгод проти 55 Втгод), яка сумісна з існуючими ноутбуками Framework. Ще з’явився новий набір Display Kit з верхнім матовим шаром дисплея. Конфігурація із процесором Intel отримала інтегрований набір динаміків підвищеної гучності 80dB Speaker Kit. Що стосується систем AMD, Framework заявляє, що «налаштовує звукову схему для досягнення гучності, так і точності за допомогою оригінального комплекту динаміків».

Оновлений ноутбук вже доступний для попереднього замовлення. Постачання версії з процесором Intel заплановано на травень, а з чипом AMD – на третій квартал. Ціни починаються з $849 за комплекти для самостійного складання та з $1049 за готові пристрої.

Framework Laptop 16

Ще однією новинкою стала Laptop 16 – друга платформа Framework для ноутбуків, орієнтованих на геймерів, творців контенту та інших користувачів, яким потрібна висока продуктивність та модульна конструкція з можливістю модернізації.

Конструкція Framework Laptop 16 передбачає знімний торець. Виробники компонентів можуть створювати модулі різних розмірів для підключення до ноутбука. Це забезпечує гнучкість, хоча в деяких випадках торець може виглядати більш опуклим. Зате до ноутбука можна буде під’єднати потужну відеокарту, яка інакше просто не помістилася б усередині корпусу.

Framework розробила для модуля новий продуктивний двонаправлений інтерфейс PCI-Express. Він має достатню пропускну здатність, щоб підтримувати, скажімо, модуль з парою твердотілих накопичувачів замість відеокарти. Модулі можна використовувати навіть у зовнішньому корпусі, наприклад, як зовнішні відеокарти. Компанія також сподівається залучити сторонніх розробників для створення рішень для такого інтерфейсу.

Ноутбук Framework 16 може похвалитися шістьма слотами для карт розширення вводу/виводу та новою системою Input Module, яка підтримує гарячу заміну клавіатури та тачпаду. Наприклад, можна перемістити ліворуч стандартну центровану клавіатуру, додавши праворуч модуль цифрової клавіатури. Також можна змістити тачпад ліворуч або праворуч. На етапі перевірки концепції знаходяться й інші модулі, які дозволять додати до ноутбука додатковий дисплей або світлодіодну матрицю.

Повні характеристики ноутбука Framework Laptop 16 будуть оголошені пізніше цієї весни разом із початком оформлення попередніх замовлень. Пристрій вийде на ринок наприкінці 2023 року.

Джерело: The Verge 1, 2