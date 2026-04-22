Конкурент MacBook Pro для Linux за $1199: Framework показала модульный ноутбук Laptop 13 Pro

Компания Framework представила обновленный ноутбук Framework Laptop 13 Pro. Устройство получило не просто апгрейд, а полностью переработанный корпус и ряд технических изменений. Это первое крупное обновление с момента выхода базовой модели в 2021 году.





Характеристики Framework Laptop 13 Pro

Новый корпус изготовили из алюминия серии 6000, обработанного на станках с числовым программным управлением. Благодаря этому ноутбук стал жестче и выносливее в ежедневном использовании. Толщина осталась на уровне 15,86 мм. В то же время производитель предложил новый цвет — графитовый. Для тех, кто уже имеет предыдущую версию, доступны отдельные детали в серебряном цвете для апгрейда.

Framework сохранила свою ключевую идею — модульность. Пользователь может постепенно обновлять старый ноутбук, заменяя крышку, нижнюю панель или блок с тачпадом. Но если захочется установить новую батарею, придется изменить часть корпуса, иначе она просто не поместится.





Ноутбук Framework Laptop 13 Pro получил 13,5-дюймовый дисплей с разрешением 2880×1920 пикселей, соотношением сторон 3:2 и переменной частотой обновления от 30 до 120 Гц. Яркость достигает 700 нит. Производитель реализовал антибликовое покрытие панели. Это также первый 13-дюймовый Framework с сенсорным экраном.

Модель 2026 года перешла на процессоры Intel Core Ultra Series 3. На выбор пользователей доступны варианты Core Ultra 5, Ultra X7 и Ultra X9. Также появилась поддержка PCIe 5.0 и Wi-Fi 7 — для Framework это впервые. Оперативная память представлена модулями LPCAMM2 объемом 16, 32 или 64 ГБ со скоростью до 7467 МТ/с. Сейчас такие модули сложно найти в открытой продаже, но компания обещает их наличие в собственном магазине.

Емкость батареи выросла до 74 Вт-ч — это на 22% больше, чем раньше. По заявлению компании, после 1000 циклов она сохраняет около 80% емкости. В комплекте идет зарядное устройство мощностью 100 Вт с GaN-технологией, которое быстрее пополняет запас энергии.

Отдельно стоит упомянуть новый тачпад с обратной связью от LiteOn. Он работает без физического клика, но имитирует его с помощью вибрации. Клавиатура сохранила ход клавиш 1,5 мм.

Ноутбук получил новые динамики с поддержкой Dolby Atmos (пока что только в Windows). Впервые Framework предлагает готовую версию с предустановленной ОС Ubuntu Linux — без необходимости самостоятельной сборки. В то же время пользователь может установить любую другую ОС.





Компания позиционирует модель Framework Laptop 13 Pro как альтернативу MacBook Pro для пользователей Linux. При этом производитель делает акцент на гибкость, ремонтопригодность и контроль над железом.

Цена

Продажи Framework Laptop 13 Pro стартуют в июне. Версия DIY без оперативной памяти, накопителя и ОС стоит от $1199. Готовые конфигурации начинаются от $1499.

Источник: tomshardware