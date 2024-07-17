На портале «Дія» доступно онлайн-бронирование работников — одни сутки вместо недель

На портале «Дія» появилась возможность бронирования военнообязанных работников компаний. Сотрудников критически важных предприятий и таких, которые работают на нужды Сил обороны Украины, можно забронировать за час.

Обычная процедура бронирования могла тянуться неделями и не всегда имела адекватный результат. За этот срок предприятие могло ошибочно потерять важного работника из-за мобилизации. Сейчас решение о бронировании принимают не люди, а алгоритм автоматических проверок в имеющихся реестрах. Как это работает:

Руководитель предприятия или учреждения подает списки военнообязанных сотрудников на бронирование и удостоверяет заявление собственной электронной подписью.

Система проверяет критическую важность предприятия, официальное трудоустройство работника и его данные в реестре «Оберіг».

«Действие» в течение суток направляет руководителю ответ.

Министерство экономики Украины уточняет требования в инфографике.

В случае согласия системы на бронирование, военнообязанный также получит соответствующее обновление в приложении «Резерв+». Портал позволяет сохранить и напечатать выписку о бронировании.

«Сейчас сервис доступен для критически важных предприятий, дальше будем работать над расширением категорий предприятий», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Услугу реализовало Минцифры вместе с Минобороны и Минэкономики при содействии проекта «Поддержка цифровой трансформации».

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Источники: Действие, Михаил Федоров, Минэкономики