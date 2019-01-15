На рейсах МАУ начали действовать новые правила провоза ручной клади

В конце прошлого года авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) анонсировала новые, более строгие правила провоза ручной клади для пассажиров, путешествующих эконом-классом без багажа. И вот сегодня, 15 января, эти изменения официально вступили в силу.

По новым правилам, пассажирам упомянутой категории разрешается брать на борт только один предмет ручной клади с габаритами до 55х40х20 см и весом до 7 кг, а также один предмет верхней одежды и один зонтик. Пассажиры с ограниченными физическими возможностями еще могут пронести в салон костыли, трость или ходунки, а пассажиры с младенцами (до двух лет) – по одной дорожной сумке на каждого младенца размерами до 55x40x20 см и весом до 5 кг.

Все другие вещи, такие как дамские сумочки, ноутбуки, фотоаппараты, товары Duty Free, журналы и книги и т.д., теперь должны быть упакованы в одно разрешенное место ручной клади. В противном случае они будут считаться дополнительным предметом ручной клади или багажа и будут приняты к перевозке только после уплаты установленного за их перевозку тарифа. Напомним, старые правила разрешали провозить все эти дополнительные предметы при условии, что их суммарный вес не превышает 5 кг.

Пассажиры эконом-класса, купившие билеты с включенным багажом, могут провозить дополнительный предмет ручной клади размерами 40х30х10 см без дополнительной платы.

Напомним, что с 1 ноября новые ужесточенные правила провоза ручной клади также ввели бюджетные авиакомпании Ryanair и Wizz Air. Детальнее с ними можно ознакомиться здесь.