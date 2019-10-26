На Токийском автошоу представили серийный электрокроссовер Mazda MX-30 с мощностью 105 кВт, батареей 35,5 кВтч и запасом хода порядка 200 км по цене от €34 тыс.

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Как и было обещано, японский автопроизводитель Mazda привез на Токийский автосалон свой первый серийный электромобиль Mazda MX-30. Более того, прямо на выставке компания начала собирать предзаказы на этот стильный электрокроссовер и пообещала поставить первые экземпляры владельцам на европейских рынках уже во второй половине 2020 года.

Начнем с самого главного — характеристик. Европейская версия электрокроссовера оснащается платформой e-SKYACTIV с единственным электродвигателем мощностью 105 кВт (142 л.с.) и с крутящим моментом 264 Нм. Батарея емкостью 35,5 кВтч обеспечивает запас хода порядка 210 км (130 миль) по измерительному циклу WLTP.

Аккумуляторы оснащаются жидкостным охлаждением, они заряжаются в режиме AC мощностью до 6,6 кВт и в режиме DC — мощностью до 50 кВт, при этом в зависимости от рынка модель будут оснащать разъемами CHAdeMO или CCS.

Не самый большой запас хода (напомним, порядка 200 км) представители Mazda парируют тем, что по исследованиям типичный европеец проезжает в день в среднем всего 48 км. Соответственно, при такой модели использования MX-30 можно заряжать всего два раза в неделю.

С точки зрения дизайна Mazda MX-30 представляет собой довольно симпатичный кроссовер с габаритными размерами 4395x1795x1570 мм (колесная база — 2655 мм). Изюминкой дизайна выступают распашные задние двери («freestyle doors») в стиле спорткара Mazda RX-8, отсутствие центральных стоек, а также стильный минималистичный интерьер с использованием переработанных материалов.

Электрокроссовер Mazda MX-30 поступит в продажу на рынок Европы во второй половине 2020 года (в Великобританию — в 2021 году), при этом в Германии его стоимость ожидается на уровне €33,990, а в Великобритании — менее £30,000 с учетом налоговых и государственных льгот.

Для сравнения, Hyundai Kona с почти вдвое более емкой батареей стоит на тех же рынках €34,600 / £35,100, а бестселлер Nissan Leaf с запасом хода 285 км — £27,995.





Источник: Mazda