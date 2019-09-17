Официально: Mazda представит свой первый электромобиль на Токийском автошоу в октябре, он получит мощность 105 кВт и батарею на 35,5 кВтч





В отличии от Nissan и Toyota, которые уже вошли в историю электрического транспорта с моделями Leaf и Prius, еще один японский автопроизводитель пока не может похвастать особыми успехами в данном направлении. Впрочем, в скором времени все может измениться, так как Mazda представит свой первый электромобиль уже на автовыставке Tokyo Motor Show, которая стартует 24 октября 2019 года.

В данный момент концепт электромобиля Mazda e-TPV проходит испытания, используя в качестве основы модифицированный кроссовер Mazda CX-30. Однако представители компании отметили, что привезет в Токио электромобиль, который не будет иметь никакого отношения к этой ДВС-модели.

Удивительно, но японцы даже озвучили основные технические характеристики новинки — по их словам модель получит электродвигатель с мощностью 105 кВт (142 л.с.) и крутящим моментом 264 Нм, а также батарею емкостью 35,5 кВтч. С учетом небольшого объема батареи на отдельных рынках (в первую очередь в США) производитель предложит версии Range Extender с небольшим роторным ДВС, выступающим в роли генератора энергии для батарей.

Точных данных о формате первого электромобиля Mazda пока нет, однако с учетом достаточно скромных характеристик и последних веяний в классе, это скорее всего будет компактный городской кроссовер наподобие Kia Niro или Hyundai Kona.

Особо отметим, что новинка будет построена на собственной платформе Mazda, разработанной внутри компании, наработки совместной с Toyota компании использоваться для первенца не будут.

Источник: Motor1