На украинском рынке электромобилей сменился лидер — Chevrolet Bolt обогнал Nissan Leaf по продажам в январе

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В минувшем месяце Nissan Leaf, который многие годы удерживал лидерство на украинском рынке электромобилей, опустился на вторую строчку, а новым лидером стал Chevrolet Bolt, свидетельствует свежая статистика Укравтопром.

В январе объем продаж Chevrolet Bolt на вторичном рынке составил 133 единицы, а Nissan Leaf — 104 единицы.

В топ-5 самых популярных в Украине электрокаров также оказались три модели Tesla: Model 3 — 34 шт., Model S — 24 шт. и Model X — 21 шт.

В коммерческом сегменте рынка новыми были только два автомобиля и оба — модели MAN eTGE. В то же время самым востребованным автомобилем среди коммерческих машин на аккумуляторах остается RENAULT Kangoo Z.E. За месяц 26 электрических Kangoo (все с пробегом) пополнили украинский автопарк.

Остается добавить, что 14 февраля состоится презентация двух новых моделей электромобилей — обновленного хэтчбека Chevrolet Bolt EV и электрокроссовера Chevrolet Bolt EUV.