Над Киевом сбили российский дрон «Гербера» с камерой, это означает вражеский ретранслятор в тылу, — «Флеш»

Известный военно-технический специалист рассказал о российском дроне «Гербера» с камерой, найденном в Киеве. Это может свидетельствовать о предательстве или диверсии.

Признанный специалист по системам связи, РЭБ и беспилотникам Сергей «Флеш» Бескрестнов обнародовал в Telegram фото найденного в Киеве российского БПЛА «Гербера». Камера на его борту свидетельствует о наличии ретранслятора где-то поблизости. Ранее эти дроны в такой конфигурации использовались только вблизи линии боевого соприкосновения Сил обороны Украины с российскими оккупантами из-за сложности удаленного управления.

«Гербера» в Киеве означает наличие где-то рядом радиоретранслятора. Передевание видео на 300 км до рф нереально, и даже 100 км до беларуси маловероятно на этом диапазоне. Строить MESH-цепочку из «Гербер»-ретрансляторов до рф можно, но это рискованно и сложно».

БПЛА «Гербера» является сильно упрощенной версией «Шахеда». Он имеет пенопластовый корпус, внутренние компоненты находятся в фанерных отсеках. Дроны оснащены 4G-модемом и часто играют роль вспомогательных во время российских воздушных атак. Благодаря матерчатому корпусу их сложнее заметить с помощью радара.

Учитывая вероятное размещение на подконтрольной Украине территории ретранслятора, которое означает вражескую работу в тылу, «Флеш» просит «профильные структуры взять этот вопрос на контроль». Сергей Бескреснов является признанным авторитетом в области радиосвязи и РЭБ, много и системно работает над совершенствованием техники ВСУ и раскрытием загадок технологий врага, за что имеет награды от военного руководства.