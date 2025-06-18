«Флеш»: россия «разнесет» всю страну «Шахедами», если эффективно не противодействовать

Сергей «Флеш» Бескрестнов, известный специалист по радиоэлектронной борьбе и беспилотникам, предупреждает об угрозе масштабирования производства «Шахедов» и указывает на методы борьбы.

Специалист отмечает в Telegram, что эффективным противодействием может стать массовое производство и применение дронов-перехватчиков, и обучение военных их использованию. Также помогут средства РЭБ и малая авиация.

«Как вы знаете, я оптимист и бью тревогу только в крайних случаях. Россия с такой динамикой «разнесет» нам всю страну «шахедами». Они очень масштабировали производство и еще масштабируют. Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нашей инфраструктуре, производству, и оборонительным сооружениям конец».

Как сообщает УНИАН, только в течение июня россия запустила по Украине 3340 «Шахедов» и 135 ракет. Ранее стало известно о планах врага наращивать производство дальнобойных дронов до 1000 в день и более. Также рф усиливает частоту их использования — города как Киев или Одесса страдают от авианалетов чуть ли не ежедневно.

Изменилась тактика атак: теперь «Шахеты» летают высоко и и идут на резкое снижение перед ударом. Это усложняет использование против них пулеметов и обычных мобильных групп. Находки военных демонстрируют более эффективные средства навигации и противодействия РЭБ на российских БПЛА. В такой ситуации дроны-перехватчики в достаточном количестве могли бы стать лучшим средством. Об одной из таких разработок ITC.ua рассказывал ранее.