Cyberpunk 2077 завершен, над The Witcher 4 работают более 400 человек — игра завершит препродакшен во второй половине 2024 года

Игра The Witcher 4, которая известна под кодовым названием Polaris, все еще остается на этапе предварительного производства, но более 400 сотрудников CD Projekt RED уже работают над игрой.

«В первом квартале 2024 года мы сосредоточились на дальнейшем развитии наших проектов. Самый большой из них по размеру команды, а также по прогрессу в текущей работе — это Polaris. Будущая первая часть новой трилогии The Witcher. Сейчас над игрой работают более 400 человек, и мы планируем перейти к фазе производства во второй половине года», — говорит финансовый директор компании Петр Нилубович.

Это соответствует январским заявлениям компании о намерении привлечь 400 разработчиков к работе над игрой к лету и начать полное производство в 2024 году. В слайде, сопровождающем последний финансовый отчет, CD Projekt отмечает, что 407 разработчиков работали над Polaris по состоянию на 30 апреля 2024 года, по сравнению с 56 разработчиками, привлеченными к Cyberpunk Orion, 39 над спинофом The Witcher Sirius и 20 над совершенно новой игрой Hadar.

Пока что мало известно о Polaris, кроме того факта, что это будет первая игра в «новой трилогии AAA RPG». Также в игре будут «новые элементы геймплея и новая механика», которые будут отличать ее от предыдущих игр «Ведьмак». В отчете CDPR также подтвердила полное завершение работы над Cyberpunk 2077.

Источник: GamesRadar