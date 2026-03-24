Новости Игры 24.03.2026 comment views icon

Моддеры возвращают удаленные сцены в The Witcher 3: найдена новая сюжетная сцена с Ольгердом

author avatar

София Шадрина

Автор новостей

Відьмак 3 / CD Projekt RED

Комьюнити The Witcher 3 продолжает возвращать утраченные фрагменты контента классической игры — и на этот раз обнаружили частично удаленную сюжетную сцену, которая добавляет глубины одному из самых интересных антагонистов в DLC Hearts of Stone.


Мод под названием Brothers in Arms, созданный пользователем MerseyRockoff и командой сотрудников на Nexus Mods, не только исправляет баги, но и восстанавливает вырезанные элементы игры — от текстов, записей дневников и диалогов до полноценных видеосцен.

Недавно популярный ютубер xLetalis опубликовал видео, демонстрирующее новые восстановленные фрагменты сюжета, в частности одну зрелищную сцену из Hearts of Stone, которая была вырезана из финальной версии DLC.


Одним из ключевых возвращенных фрагментов стала сцена из прошлого Ольгерда фон Эверека — антагониста Hearts of Stone. Она происходит в виде воспоминания или видения, которое показывает, как местные жители выступают против преступного поведения Ольгерда.

Крестьяне выражают свое возмущение — и, похоже, получают возмездие. Сцена намекает, что могущественный, но морально искаженный Ольгерд жестоко расправился с ними. После этого в игре должна была быть еще одна часть в подземельях с другим воспоминанием (убийство тестя жены), но пока мод не может полностью ее восстановить из-за ограничений имеющихся данных.

Геральт сталкивается с духами погибших крестьян. Несмотря на то, что они сначала атакуют ведьмака, в итоге клянутся на коленях перед ним — это выглядит не как баг, а как задуманный элемент сцены.

Кроме главной сцены, мод добавляет и другие мелкие, но атмосферные эпизоды, например разговор Ольгерда с Геральтом, где тот курит трубку и едко комментирует способность Геральта к бою, или несколько дополнительных строк реплик во время финального боя с ним.

Спецпроекты
Эти моменты не меняют сути сюжета, но делают характер Ольгерда более выразительным и многомерным.

Моддеры извлекли из файлов игры контент, который никогда не появлялся в финальной версии The Witcher 3 или оставался недоступным игроку, а именно давние диалоги, сюжеты, вырезанные на стадии разработки, не внедренные сюжетные сцены.

Это подчеркивает, насколько обширной и богатой была изначальная концепция игры от CD Projekt Red и почему даже спустя более 10 лет после релиза «Ведьмак 3» продолжает удивлять фанатов новыми открытиями.

Источник

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить