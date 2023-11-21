Нардеп от «Слуги народа» пытался дать взятку биткоинами на сумму $50 тыс. ─ САП и НАБУ объявили ему о подозрении

Народный депутат Украины Андрей Одарченко («Слуга народа») пытался дать взятку главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. Что интересно, Одарченко – член комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики.

Нардеп пытался дать взятку, используя современные цифровые технологии. Он попытался передать Мустафе Найему неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте $50 тыс.

Андрей Одарченко склонял Мустафу Найема способствовать получению средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры. Речь идет о ремонте зданий университета, в котором нардеп продолжает занимать должность ректора. Предлагаемая сумма взятки должна составлять 8% от объема финансирования.

После выделения средств из фонда Одарченко перечислил Найему первую часть взятки в размере 0,39 биткоина, что на время совершения операции было эквивалентно $10 тыс. САП и НАБУ сообщили нардепу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины. Следствие продолжается.

Отмечается, что это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать.

Напомним, в марте Зеленский подписал ЗУ «О виртуальных активах», которое дает «зеленый свет» на запуск в Украине легального рынка виртуальных активов и вывод операции с криптовалютами из тени. Также в этом месяце ВРУ зарегистрировала два новых законопроекта о налогообложении виртуальных активов.