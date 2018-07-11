Наркоманы массово используют фитнес-браслеты и умные часы для предотвращения передозировки. Врачи предупреждают, что так риск еще выше

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Журналисты издания CNBC провели небольшое расследование, в ходе которого обнаружилась далеко не самая положительная тенденция, связанная с использованием трекеров отслеживания физической активности и умных часов. Как выяснилось, в последнее время устройства этой категории пользуются огромной популярностью среди лиц, которые едва ли придут кому-то на ум, когда думаешь о целевой аудитории этих продуктов. В данном случае речь о наркозависимых или, как обычно говорят в народе, наркоманах. Последние открыли для себя Apple Watch, Fitbit и прочие модели, и используют их для отслеживания здоровья сердца (в данном случае показателя ЧСС) во избежание передозировки.

Издание рассказывает реальную историю из жизни, главным героем которой выступает человек под именем Оуэн. Впрочем, на самом деле его зовут иначе, для публикации материала имя было изменено, но не суть.

Так вот, Оуэн, который является наркоманом и сидит на кокаине, рассказал, как открыл для себя новый способ применения фитнес-технологий. Как рассказывает издание, однажды Оуэн заметил, что после очередной дозы наркотика его трекер Fitbit указал на повышенный до 150 ударов в минуту пульс. Оуэн поделился своим личным наблюдением с другом, после чего они провели еще один эксперимент. После того, как друг Оуэна принял наркотики, его пульс вырос с 80 до 150 ударов в минуту и начал снижаться только спустя 20 минут. Теперь Оуэн постоянно использует фитнес-трекер именно для отслеживания ЧСС во время употребления наркотиков. Он утверждает, что таким образом заботится о своем здоровье, как бы абсурдно это не звучало. Когда пульс превышает 150 ударов в минуту, Оуэн отказывается от приема наркотиков.

Журналистам CNBC удалось найти в соответствующих ветках форума Reddit, Twitter и прочих соцсетях, массу свидетельств того, что подобного рода случаи отнюдь не единичны, а подобное применение фитнес-технологии уже давно норма среди соответствующей категории населения.

Издание обратилось за консультацией к специалистам в области здравоохранения. И врачи подтвердили, что прием наркотиков вполне может спровоцировать остановку сердца, инсульт, стенокардию и массу других проблем со здоровьем, которые могут привести к летальному исходу. В то же время они заявили, что никакие фитнес-трекеры не помогут наркоманам путем отслеживания ЧСС предотвратить риск возникновения сердечного приступа, напротив, полагаясь на гаджеты, они подвергают себя еще большему риску. То есть, это не более, чем иллюзия безопасности.

В данном контексте не лишним будет напомнить о старом исследовании, указывающем на то, что и для желающих похудеть фитнес-браслеты приносят больше вреда, чем пользы.

Источник: CNBC