Двое украинцев пытались запустить беспилотник с сигаретами из-за границы в Румынию — не вышло (их заметили пограничники)

На Буковине пограничники поймали с поличным двух «воздушных контрабандистов», которые пытались запустить дрон с сигаретами через украинскую границу в Румынию. Курьезной историей поделилось западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook и приложило к тексту фотодоказательства.

Событие случилось в ночь на 9 июня — два украинца (буковинец и житель Закарпатья) попытались переправить через государственную границу партию табака, но остаться незамеченными не получилось и их «на горячем» задержали оперативные сотрудники Черновицкого отряда.

Импровизированный командный пункт и место взлета самодельного самолета правонарушители обустроили в окрестностях населенного пункта Буденец Черновицкого района. С его помощью мужчины пытались переправить табачные изделия в соседнюю Румынию. Летательный аппарат, который использовали правонарушители, за один рейс был способен доставить за границу 300 пачек сигарет. Как выяснилось впоследствии, мужчины приобрели летательный аппарат в Закарпатье за ​​шесть тысяч евро и намеревались немного заработать на табачной контрабанде.

Сообщается, что контрабандисты пытались скрыться и избежать наказания. Однако пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, что и заставило правонарушителей остановиться. Дальнейшую судьбу мужчин и летательного аппарата решит суд.