В Китае задержали контрабандистку, пытавшуюся провезти более 200 процессоров Intel и 9 iPhone в… накладном животе для имитации беременности

Китайская таможня арестовала женщину, которая при возвращении в страну перевозила контрабанду в накладном беременном животе. Молодая женщина пересекала границу между Макао, независимой территорией, и Чжухаем, городом в провинции Гуандун недалеко от Гонконга. Она проходила таможню в порту Гунбэй, когда чиновник заметил, что она ведет себя странно.

Женщина проходила таможню в простом коричневом платье для беременных, когда чиновник заметил, что её поза была нетипичной для беременной женщины на третьем триместре. Когда её отделили от других людей и спросили о беременности, она сказала, что находится на 5-6 месяце беременности, несмотря на то, что выглядит так, будто у неё почти должен быть срок родов. Таможенники осмотрели её и обнаружили искусственный живот с немалым запасом различных устройств, спрятанных внутри.

Она упаковала 202 процессора Intel и 9 смартфонов iPhone в блоки, обмотав их пищевой плёнкой, а затем прикрепила блоки к живому при помощи скотча. Подробности о выявленных устройствах не сообщаются. Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, это процессоры Intel в исполнении LGA 1700, то есть либо Alder Lake, либо Rocket Lake. Смартфоны выглядят как черные модели iPhone X или XS. Если все процессоры высокого класса, их общая стоимость может приблизиться к $100 тыс.

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Контрабанда является обычным явлением на границе с Китаем из-за высоких налогов на импорт. Ранее контрабандисты уже неоднократно пытались пересечь границу с привязанными к телу процессорами и телефонами.

Источник: techspot