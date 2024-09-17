Народный электромобиль: Kia планирует выпустить бюджетную модель с ценой €20 тыс.

Kia намерена увеличить свою долю рынка, выпустив серию более дешевых электромобилей. Некоторые из них уже выпускаются, такие как новый EV3, но Kia стремится сделать электромобили еще более доступными. Этого планируется достичь с помощью новой модели начального уровня, цена которой составит около €20 тыс.

Во время тест-драйва Kia EV3 генеральный директор Хо-Сун Сонг сказал, что компания хочет выпустить электромобиль начального уровня по цене около $22200 (€20000). Kia зарегистрировала торговые марки от EV1 до EV9, что открывает возможность для выпуска более дешевых электромобилей более низкого уровня, чем EV3. На данный момент цена EV3 стартует примерно с €35 тыс.

Сонг сказал, что электромобиль начального уровня является «следующей целью бренда», поскольку он, вероятно, снизит порог для начала езды на электричестве.

Kia уже подтвердила, что в течение следующих 3 лет выпустит модель EV2 стоимостью около €30000. Вероятно, еще более дешевая версия получит название EV1. Однако появления этой доступной модели придется еще подождать.

«Этого не может произойти в ближайшие два года», — добавил генеральный директор Kia.

По словам Сонга, электромобиль по цене ниже €20 тыс., вероятно, не появится раньше 2030 года. По мере появления новых технологий аккумуляторов и трансмиссии электромобилей Kia планирует продолжать снижать цену.

Сонг также подтвердил, что Kia разрабатывает твердотельные батареи, которые выглядят «во всех аспектах гораздо лучше», чем текущая технология аккумуляторов для электромобилей. Однако руководитель Kia не сказал, когда компания выпустит электромобили с твердотельными аккумуляторами.

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Источник: electrek