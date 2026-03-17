Новости Авто 17.03.2026 comment views icon

Kia EV2 от €26 600 имеет до 453 км автономности и может отдавать энергию

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Kia EV2 від €26 600 має до 453 км автономності та може віддавати енергію

Kia объявила цены и финальные характеристики нового электромобиля EV2 и открыла заказы в Европе. При этом новинка оказалась дешевле, чем прогнозировалось.


Характеристики Kia EV2

Kia EV2 позиционируют как «новую точку входа в электромобильность». Длина составляет чуть более 4000 мм, то есть он даже компактнее Volkswagen ID.3 (и Chevy Bolt EV). При этом Kia обещает, что в салоне это не ощущается. Несмотря на компактные габариты, колесная база 2565 мм и ровный пол обеспечивают просторный салон. Пространство для ног задних пассажиров — до 958 мм, почти как у Kia Soul. Объем багажного отделения составляет 403 литра.

Авто предлагают в трех версиях: Air, Earth и GT-Line. Заказчикам доступны два варианта батареи:


  • 42,2 кВт-ч — запас хода до 317 км (по циклу WLTP)
  • 61 кВт-ч — до 453 км (WLTP)

Как и старшие модели, EV2 построен на платформе E-GMP, но с 400-вольтовой архитектурой, что позволяет снизить стоимость. Зарядка с 10% до 80% занимает около 30 минут. В Kia EV2 доступна двусторонняя зарядка:

  • V2L (Vehicle-to-Load) — питание устройств
  • V2G (Vehicle-to-Grid) — возврат энергии в сеть для экономии

Фактически авто может работать как мобильный источник электроэнергии.

Салон предлагает фирменную мультимедийную систему ccNC с тремя экранами: два по 12,3 дюйма (панель приборов и мультимедиа), отдельный 5,3-дюймовый дисплей системы климат-контроля. Автомобиль также получил интегрированное планирование маршрутов через Kia Charge, поддержку Plug & Charge и OTA-обновления.

Позиционирование и цена

EV2 стал вторым электромобилем, который собирают на заводе Kia в Словакии после EV4. Производство базовой версии стартовало в прошлом месяце, а модификации с большей батареей и GT-Line появятся с июня 2026 года. Модель располагается ниже по EV3который быстро стал бестселлером в Европе.

Цена стартовой комплектации Kia EV2 в Европе составляет €26 600 вместо ожидаемых 30 000 евро.

Источник: electrek

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить