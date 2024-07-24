Наушники Ol’ Thumpy с резонаторами Гельмгольца — бас, которого нет ни у каких других

Ol’ Thumpy, наушники с двумя резонаторами Гельмгольца спроектировал Филипп с YouTube-канала Pud’s Small Batch Headphones. Две большие сферы, торчащие из каждого драйвера, улучшают бас.

Резонатор в этих наушниках обеспечивает мощные басы, недоступные для других конструкций Разнообразные модели наушников Филиппа можно приобрести, он изготавливает около 20-50 пар каждого дизайна и продает на собственном сайте.

«Вы знаете, когда вы дуете в бутылку кока-колы, и она издает «у-у» — это резонатор Гельмгольца. Он настроен на определенную частоту. Здесь резонатор настроен на 60 Гц, это очень глубокий басовый тон», — объясняет Филипп.

У каждой модели Pud’s Small Batch Headphones есть выдающаяся дизайнерская особенность. Например, Polycule, имеет четыре амбушюры «чтобы друг тоже мог слушать». Вопрос, насколько это практично — но без сомнения концептуально и оригинально. Это не просто бессмысленные конструкции. Они могут показаться смешными, но они функциональны и качественно сделаны.

Гулять в Ol’ Thumpy по улице — сомнительное дело, но послушать, как звучит бас, и возможно слушать что-то постоянно — почему бы нет? Другое возможное применение моделей Филиппа — среди диджеев, которые иногда украшают голову причудливыми конструкциями.

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Источник: PC Gamer

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