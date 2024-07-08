Навеки Gothic: закрывается Piranha Bytes — студия, подарившая миру легендарную RPG

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Студия Piranha Bytes, известная своими культовыми RPG-сериями Gothic и Risen, оказалась на грани закрытия. По информации польского издания CD-Action, компания прекратила деятельность в конце июня.

Причиной такого шага стала нехватка финансирования. Даже Embracer Group, которая владеет студией, перестала ее поддерживать. Разработчики до последнего надеялись на новые инвестиции, но тщетно.

CD-Action опубликовало фотографии опустевшего офиса Piranha Bytes, что подтверждает серьезность ситуации. Официального заявления от руководства студии пока не поступало. Последнее сообщение в Twitter датируется январем 2024 года, где команда признавала сложную ситуацию, но оставалась оптимистичной.

Piranha Bytes подарила игрокам незабываемые приключения в мирах Gothic, Risen и Elex. В последнее время студия работала над новым проектом, но его судьба теперь под вопросом. Интересно, что THQ Nordic все еще планирует выпустить ремейк первой Gothic. Однако разработкой занимается другая студия — Alkimia Interactive.

Несмотря на печальные новости, есть луч надежды. Два ветерана Piranha Bytes, Дженнифер и Бьорн Панкратц, объявили о создании новой студии Pithead. Они намерены разрабатывать «захватывающие и фантастические инди-игры».

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