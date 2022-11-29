НБУ представил проект концепции е-гривны и рассказал о возможных вариантах её использования

Национальный банк Украины представил участникам платёжного рынка проект концепции е-гривны – цифровых денег НБУ. Е-гривна – это электронная форма денежной единицы Украины, которая будет являться прямым обязательством центрального банка. Её основное предназначение – эффективно выполнять все функции денег, дополняя наличную и безналичную формы гривны.

По замыслу НБУ использование е-гривны должно быть удобным и доступным для всех слоёв населения, юридических лиц, государственных органов, банков и небанковских финансовых учреждений. Электронные деньги будут способствовать цифровизации экономики, дальнейшему распространению безналичных расчётов, уменьшению их стоимости и увеличению их прозрачности.

Во время обсуждения с участниками рынков НБУ представил возможный дизайн е-гривны, её архитектуру, характеристики и преимущества для организаций, предлагающих платёжные услуги. Ожидается, что использование технологической платформы для мгновенных расчётов е-гривной, программирования услуг и анализа потоков данных создаст широкие возможности для возникновения новых бизнес-возможностей, цифровизации услуг, привлечения новых клиентов, оптимизации затрат и т.д.

В настоящее время НБУ рассматривает и прорабатывает различные возможные варианты использования е-гривны, от которых будут зависеть её дизайн и основные характеристики:

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е-гривна для розничных безналичных платежей с возможными функциональными возможностями «программированных» денег. Цифровые деньги будут использоваться для осуществления целевых социальных выплат, снижения государственных расходов на администрирование и контроль целевого использования средств, а также использования технологии смарт-контрактов для программирования разнообразной логики расчётов в зависимости от наступления тех или иных обстоятельств и фактов; е-гривна для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов. К примеру, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами; е-гривна для обеспечения возможности осуществления трансграничных платежей. Она обеспечит возможность производить трансграничные платежи быстрее, дешевле и прозрачнее.

НБУ продолжает прорабатывать проект концепции е-гривны с участниками рынка и государственными органами. При этом планируется учесть интересы и потребности всех участников рынков и потенциальных пользователей, а также потенциальное влияние её внедрения на финансовую систему государства.

Источник: НБУ