Минцифра будет сотрудничать со Stellar Development Foundation в области виртуальных активов и разработке цифровой гривны

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Министерство цифровой трансформации Украины начало первую рабочую неделю нового года с подписания очередного меморандума о взаимопонимании в отношении стратегического партнерства. Новым потенциальным партнером Минцифры стала Stellar Development Foundation (SDF) — неприбыльная огранизация, занимающаяся развитием одноименной open-source платформы для валютных операций.

Меморандум был подписан еще 28 декабря 2020-го, но объявили об этом 4 января. Цель сотрудничества — совместная разработка стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине.

Stellar Development Foundation официально начнет свою деятельность в Украине в августе 2021 года.

Меморандумом предусматривается сотрудничество по следующим направлениям:

развитие рынка виртуальных активов в Украине;

оказание поддержки проектам, которые специализируются на виртуальных активах;

имплементация норм и урегулирование обращения стейблкойнов в Украине;

содействие развитию цифровой валюты Национального банка в Украине.

Одним из важных аспектов этого сотрудничества является вклад в развитие инфраструктуры национальной цифровой валюты. Напомним, с 2017 года НБУ работает над проектом e-гривны. Летом 2019 года НБУ проводил внутреннее тестирование электронных гривен в рамках пилотного проекта, а также регулятор упоминал в одном из отчетов о возможности создания электронной гривны по примеру Stella.

На данный момент многие страны разрабатывают собственные цифровые валюты. Например, в прошлом месяце Итальянская банковская ассоциация (ABI) начала эксперимент с цифровым евро на базе блокчейна. В то же время Европейский центральный банк рассматривает возможность запуска цифрового евро уже в 2021 году.

В начале декабря Рада приняла в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», призванный окончательно урегулировать рынок криптовалют в Украине.