НБУ впервые с начала войны разрешил банкам продажу безналичной иностранной валюты с ежемесячным лимитом до 50 000 грн

Национальный банк Украины (НБУ) смягчил валютные ограничения с целью минимизировать множественность обменных курсов.

Так, с 29 августа банки (впервые с момента полномасштабного вторжения) смогут продавать населению валюту в безналичной форме – без подтверждения оснований или обязательств для проведения таких операций. Покупка будет производиться по курсу, установленному банком, и в пределах ежемесячного лимита в размере 50 000 грн.

Ежемесячный лимит для покупки валюты, приобретенной для последующего размещения на депозите (от трех месяцев), увеличивается со 100 000 до 200 000 грн.

В НБУ подчеркнули, что такое ослабление позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом, а также поспособствует переходу населения с покупки наличной валюты на безналичную, что «значительно удобнее и безопаснее».

Изменения реализованы в рамках обнародованной в июне Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

В Monobank еще вчера отреагировали на обновление и анонсировали запуск возможности в собственном приложении ночью.

Ранее в Нацбанке ужесточили контроль над внесением наличных через терминалы (с 1 августа подтверждение номера телефона стало обязательным), а также запретили финансовым учреждениям отказывать клиентам в обмене поврежденных валют (кроме значительно изношенных и сильно поврежденных). Также с 5 октября НБУ вернул запрет на Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков.