Не прошло и двух лет. Полнокадровая камера Zeiss ZX1 поступает в продажу по цене $6 000

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Полнокадровая камера Zeiss ZX1 была представлена еще в сентябре 2018 года, но лишь сейчас она поступает в продажу. Предварительные заказы Zeiss ZX1 стартовали в американской сети B&H, благодаря чему наконец стала известна точная цена — $6 000.

Zeiss ZX1 — необычная и единственная в своем роде камера. Новинка оснащена сенсором изображения собственной разработки разрешением 37,4 Мп и объективом с фокусным расстоянием 35 мм и диафрагмой F/2,0. Отличительной особенностью этой новинки является встроенный редактор Adobe Lightroom и UX в целом. Оснащение камеры также включает сенсорный экран диагональю 4,3 дюйма, электронный видоискатель и три механических колесика для управления диафрагмой, выдержкой и ISO.

Объем встроенной флэш-памяти составляет 512 ГБ, чего хватит для хранения 6 800 изображений в формате DNG (RAW) или до 50 000 снимков в JPG. Также есть порт USB-C и встроенные адаптеры Wi-Fi и Bluetooth.

Самые известные полнокадровые компактные камеры — это, пожалуй, модели Sony RX1, оснащаемые оптикой Zeiss с ЭФР 35 мм и диафрагмой F/2,0 (последняя модель RX1R mark II стоила $3 300 в 2015 году). И хотя Sony RX1 не могут похвастаться встроенным редактором Lightroom, они гораздо компактнее. Еще один пример для сравнения — полнокадровая компактная камера премиум-класса Leica Q2 стоимостью $4 995.

Забавно, но B&H Photo не указывает точную дату начала продаж Zeiss ZX1. То есть, фактического начала продаж Zeiss ZX1 еще придется подождать какое-то время.

Источник: DPReview и The Verge