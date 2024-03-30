Неожиданный успех: лента «Годзилла и Конг: Новая империя» собрала $37 млн в день премьеры

Как шутит издание Variety90-летняя обезьяна и 69-летняя рептилия захватывают американские хит-парады в эти выходные. Фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» стоимостью $135 млн, заработал в первый день проката $37 млн — больше, чем прогнозировалось.

Фильм получил посредственные рецензии — хуже, чем у довольно положительно воспринятого «Годзиллы против Конга» в 2021 году и гораздо хуже восторженных отзывов, которые получил японский фильм «Годзилла минус один» три месяца назад. Однако аудитория решила по-своему. Фильм получил рейтинг «A-» от Cinema Score.

Адам Уингард, который снял «Годзиллу против Конга», стал режиссером и «Новой империи». В фильме снимались Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри и Кейли Хоттл, а также новички франшизы Дэн Стивенс и Фала Чен. Два монстра выходят из Пустой Земли и неохотно объединяются, чтобы противостоять не менее гигантским врагам человечества.

Новый фильм вероятно ударит по сборам «Охотников за привидениями: Ледяная империя». Фильм получил $45 на старте и сейчас очень от своего предшественника, «Охотников за привидениями: Загробная жизнь» 2021 года. Первая лента набрала $129 млн на внутреннем рынке США.

Третье место в прокате держит «Кунг-фу Панда 3» от Universal в борьбе со второй частью «Дюны». По прогнозам, сборы анимационного фильма в этот уикенд приблизятся к $150 млн. «Дюна» же на пути к сборам в $250 млн в США по результатам этих выходных.

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