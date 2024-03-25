Новости Кино 25.03.2024 в 10:08 comment views icon

«Дюна» Дени Вильнева официально стала франшизой-миллиардером — касса второй части приблизилась к $575 млн

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

«Дюна» Дени Вильнева официально стала франшизой-миллиардером — касса второй части приблизилась к $575 млн

Вторая часть научно-фантастической эпопеи Дени Вильнева продолжила свое триумфальное шествие в прокате, доведя общие доходы до $574,4 млн — $233,4 млн пришлись на внутренний рынок, тогда как зарубежные сборы достигли $341 млн.

Таким образом франшиза, которая также включает фильм «Дюна» 2021 года с заработками в $433,9 млн, официально вошла в клуб миллиардеров.

Стоит отметить, что всего за 3 недели проката вторая часть превзошла общие мировые сборы предшественницы, а всего за 10 дней — национальные (однако первая часть была одновременно выпущена в кинотеатрах и на HBO Max, поэтому продажи билетов были несколько подавлены релизом в онлайне).

«Дюна: Часть вторая» продолжает адаптацию культового научно-фантастического романа Фрэнка Герберта от режиссера Дени Вильнева. Согласно синопсису, в продолжении Пол Атрид объединяется с Чани и фременами (племя пустынного народа во вселенной Дюны), чтобы отомстить заговорщикам, которые уничтожили его семью. К своим ролям вернулись Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Хавьер Бардем. Также появляются новые персонажи в исполнении Остина Батлера (злодей Фейд-Раут Харконнен), Флоренс Пью (принцесса Ирулан) и Кристофера Уокена (Шаддам IV).

Примечательно, что достижение знаменует первую франшизу на миллиард для Шаламе и вторую для Зендеи (вместе с франшизой «Человек-паук»). Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем и Джош Бролин уже в третий раз попадают в «элитный клуб».

Рецензия на фильм «Дюна: Часть вторая» / Dune: Part Two

Системний гейм дизайнер.
Це курс, де ти почнеш концептити ігри.
Записатися

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить