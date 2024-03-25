«Дюна» Дени Вильнева официально стала франшизой-миллиардером — касса второй части приблизилась к $575 млн

Вторая часть научно-фантастической эпопеи Дени Вильнева продолжила свое триумфальное шествие в прокате, доведя общие доходы до $574,4 млн — $233,4 млн пришлись на внутренний рынок, тогда как зарубежные сборы достигли $341 млн.

Таким образом франшиза, которая также включает фильм «Дюна» 2021 года с заработками в $433,9 млн, официально вошла в клуб миллиардеров.

Стоит отметить, что всего за 3 недели проката вторая часть превзошла общие мировые сборы предшественницы, а всего за 10 дней — национальные (однако первая часть была одновременно выпущена в кинотеатрах и на HBO Max, поэтому продажи билетов были несколько подавлены релизом в онлайне).

«Дюна: Часть вторая» продолжает адаптацию культового научно-фантастического романа Фрэнка Герберта от режиссера Дени Вильнева. Согласно синопсису, в продолжении Пол Атрид объединяется с Чани и фременами (племя пустынного народа во вселенной Дюны), чтобы отомстить заговорщикам, которые уничтожили его семью. К своим ролям вернулись Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Хавьер Бардем. Также появляются новые персонажи в исполнении Остина Батлера (злодей Фейд-Раут Харконнен), Флоренс Пью (принцесса Ирулан) и Кристофера Уокена (Шаддам IV).

Примечательно, что достижение знаменует первую франшизу на миллиард для Шаламе и вторую для Зендеи (вместе с франшизой «Человек-паук»). Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем и Джош Бролин уже в третий раз попадают в «элитный клуб».

Системний гейм дизайнер. Це курс, де ти почнеш концептити ігри. Записатися

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!