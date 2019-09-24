Неприлично дешево. Новые умные 4K-телевизоры Xiaomi TV Pro стартуют со $196

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Компания Xiaomi начала сегодняшнюю большую пресс-конференцию в Шанхае с анонса новой линейки умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которую вошли модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.

Новые телевизоры Xiaomi TV Pro выделяются очень тонкими рамками вокруг экрана (эффективная площадь составляет 97%) и тонким корпусом, который делает его похожим на гигантскую картину, когда вы вешаете его на стену в гостиной. Также Xiaomi TV Pro имеют оригинальное покрытие задней панели с 3D-текстурой из углеродного волокна, а на правой грани лазером выгравирован логотип Designed by Xiaomi.

Все телевизоры имеют идентичный дизайн и работают под управлением PatchWall 2.0 на базе операционной системы Android Pie. Разрешение экрана у всех составляет 3840х2160 пикселей, что соответствует 4K. В то же время Xiaomi предлагает некую функцию, которая позволит владельцам 4K-телевизоров Xiaomi TV Pro смотреть контент 8K. То есть, да, пока остальные делают 8K-телевизоры и алгоритмы, повышающее качество картинки до 8K, Xiaomi выпускает 4K-модели и технологии сжатия 8K до 4K.

Телевизоры серии Xiaomi Mi TV Pro получил новую платформу Amlogic T972, которая производится по нормам 12-нанометрового технологического процесса. По сравнению с чипсетами предыдущего поколения, использующимися в ранее выпущенных телевизорах Xiaomi, новая платформа обеспечивает на 63% большую производительность при сниженном до 55% энергопотреблении.

Объем оперативной и флэш-памяти составляет 2 и 32 ГБ соответственно. Также говорится о поддержке объемного звука и двухдиапазонном модуле Wi-Fi.

Но самое впечатляющее — цены. Новые телевизоры Xiaomi TV Pro предлагаются по ну очень гуманным ценам: младшая 43-дюймовая модель оценивается в $196, тогда как версии с экранами диагональю 55 и 65 дюймов стоят соответственно $337 и $477.