Несмотря на санкции, GitHub возобновляет работу в Иране и намерен вернуться в Крым





Сервис GitHub сообщил о возобновлении предоставления услуг для разработчиков из Ирана. Администрация получила соответствующую лицензию от правительства США. Таким образом, сервис снова станет доступен в Иране для частных лиц и организаций, будет предлагать частные и публичные услуги на платной и бесплатной основе.

Отмечается, что ранее США ввели широкие санкции против нескольких стран, включая Иран. Эти санкции запрещают любой американской компании вести дела с кем-либо в стране, на которую наложены санкции. Эти санкции также могут распространяться на неамериканские компании, деятельность которых прямо или косвенно связана с США, включая просто платежи, которые проходят через банки США или платежные механизмы, такие как Visa.

На основании этих санкций, в 2019 году GitHub ввёл ограничения на доступ для разработчиков в Иране и нескольких других странах. В то же время, следуя цели сделать GitHub доступным для всех, администрация предприняла ещё два действия.

Во-первых, даже соблюдая санкции, администрация приложила все усилия, чтобы сохранить доступность GitHub как можно большему числу разработчиков, сделав публичные репозитории доступными даже в странах, на которые распространяются санкции. Во-вторых, администрация обратилась в Управление по контролю за иностранными активами (подразделение Министерства финансов США) с просьбой разрешить предоставлять услуги в странах, находящихся под санкциями.

«В течение двух лет мы смогли продемонстрировать, как использование GitHub разработчиками способствует прогрессу человечества, международному общению и неизменной внешней политике США по продвижению свободы слова и свободного потока информации. Мы благодарны Управлению по контролю за иностранными активами за участие, которое привело к прекрасному результату для разработчиков», — говорится в публикации администрации GitHub.

Сейчас сервис находится в процессе отмены всех ограничений для разработчиков в Иране и восстановления полного доступа к затронутым аккаунтам. Разработчиков, у которых есть вопросы или нужна помощь с их аккаунтами, рекомендуется посетить справочную страницу.

Ограничиваться только Ираном в GitHub не намерены и хотят возобновить работу и в других регионах, находящихся под санкциями, включая оккупированный Россией Крым.

«У нас ещё есть над чем поработать. Мы хотим, чтобы каждый разработчик мог сотрудничать на GitHub, и мы работаем с правительством США, чтобы обеспечить аналогичные лицензии для разработчиков в Крыму и Сирии», — заявляет администрация сервиса.

Источник: GitHub