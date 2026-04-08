NVIDIA "напрячься": техноблогер выложил на GitHub собственный клиент GeForce Now

Олександр Федоткін

Пользователь GitHub создал собственный клиент облачного приложения NVIDIA GeForce Now с рядом функций, недоступных в оригинале.


Сейчас клиент под названием OpenNOW уже доступен для загрузки с GitHub. Однако для его использования все еще необходима учетная запись NVIDIA. Самым большим преимуществом разработки является то, что она снимает ограничения на AFK.

Оригинальный клиент отключает геймеров, если обнаруживает отсутствие активности в течение 8 минут. Хотя это делается для сохранения пропускной способности, геймерам, которые не хотят потерять достижения, придется постоянно возвращаться каждые 5 минут.

Кроме этого альтернативный клиент с открытым исходным кодом не собирает персональные данные и телеметрию, что может быть интересно геймерам, которых беспокоит собственная конфиденциальность. По словам разработчика, OpenNOW поддерживает Linux о поддержке которого NVIDIA объявила только в этом году.


Разработчик также работает над совместимостью OpenNOW с Linux Arm64. Сейчас оригинальный клиент от NVIDIA также поддерживает процессоры Snapdragon X Arm, однако только на стадии бета-тестирования.

OpenNOW поддерживает 4K и 240 FPS, обеспечивая плавный игровой процесс при высоком разрешении. Клиент также предусматривает настройку чувствительности мыши и вставку в буфер обмена, чего не предлагает оригинальный клиент от NVIDIA.

Поскольку это ПО с открытым исходным кодом, пользователи могут создавать собственные форки и вносить изменения в них. Это позволяет настраивать клиент и добавлять в него необходимые функции.

Конечно, OpenNOW имеет и некоторые ограничения. Среди них отсутствие управления элементами авиасимуляторов, отсутствие интеграции с Discord и совместимости с Android, iOS и смарт-телевизорами.

Ранее мы писали, что обновление GeForce NOW отменило бесплатный доступ к Cyberpunk 2077 и не только.

Источник: Tom’s Hardware

