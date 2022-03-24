Nestlé: в рф больше не будет KitKat и Nesquik, но останется детское и специальное питание

Крупнейший в мире производитель продуктов питания, швейцарская компания Nestlé, минимизирует деятельность в россии, поэтому продаваться там будут только базовые продукты, таких как, детское и специальное медицинское питание. Представители Nestlé заверили, что такая деятельность не направлена ​​на получение прибыли.

«Мы приостанавливаем развитие и присутствие известных брендов Nestlé, среди которых KitKat и Nesquik. Мы уже остановили импорт и экспорт некритических продуктов из россии и в россию, прекратили рекламу и приостановили все капитальные инвестиции в стране. Конечно, мы полностью придерживаемся всех международных санкций в отношении россии. Мы не планируем получать никакой прибыли в этой стране и соответственно не будем платить налоги с нее в будущем в россии, любая прибыль будет направлена ​​на гуманитарную помощь», — сообщила компания в официальном пресс-релизе.

В Nestlé заявили, что направили сотни тонн продуктов питания и оказали значительную финансовую помощь для поддержки людей в Украине и беженцев в соседних странах

«Мы вместе с украинским народом и 5800 сотрудников», — сказано в заявлении.

9 марта в рф приостановили продажи Coca-Cola и PepsiCo. Последняя также заявила, что придерживается гуманитарных принципов и продолжит предлагать российским покупателям товары первой необходимости, такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание.