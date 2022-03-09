PepsiCo и Coca-Cola приостановили продажи в россии

Еще несколько дней назад компания Coca-Cola не собиралась прекращать свою деятельность в рф, но уже 8 марта объявила о приостановке продаж из-за вторжения в Украину.

«Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий в Украине. Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств», — говорится в заявлении компании.

Более подробной информации о предпринимаемых действиях Coca-Cola не сообщила. На долю россии и Украины приходится около 1% консолидированной чистой операционной выручки компании и 2% операционной прибыли.

Также об уходе из россии 8 марта заявила компания PepsiCo. Она приостановила продажу безалкогольных напитков и капиталовложения, рекламную деятельность в стране.

«Как компания по производству продуктов питания и напитков, сейчас как никогда мы должны оставаться верными гуманитарному аспекту нашего бизнеса. Это означает, что мы обязаны продолжать предлагать другие наши продукты в россии, включая товары первой необходимости, такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание. Продолжая работать, мы также продолжим поддерживать наших 20 тыс. российских сотрудников и 40 тыс. российских сельхозрабочих в нашей цепочке поставок, поскольку они сталкиваются со значительными проблемами и неопределенностью в будущем. Нашим главным приоритетом по-прежнему остается безопасность наших украинских коллег. Мы приостановили операции в Украине, чтобы наши сотрудники могли обеспечить безопасность для себя и своих семей», — сказано в заявлении пресс-службы.

Таким образом, PepsiCo и Coca-Cola присоединились к McDonald’s, Starbucks и другим компаниям, которые ушли из рф на фоне войны в Украине.