Netpeak Group предоставила бесплатный доступ к курсам по онбордингу и обучению специалистов

Облачная LMS-платформа АcademyOcean (часть Netpeak Group) предоставит украинским компаниям бесплатный доступ к 10 курсам по онбордингу и обучению специалистов.

Об этом редакции рассказали представители Netpeak Group.

Внутреннее обучение Netpeak Group на базе AcademyOcean включает Академию онбординга и оффбординга, а также 8 отдельных курсов:

академия четкости;

деловая переписка;

работа с Google Drive;

работа с Google Docs;

работа с Google Таблицами;

работа с Telegram и Slack;

академия Time management;

курс открытой коммуникации.

С помощью LMS-платформы компании могут:

создавать и редактировать учебные материалы;

настроить обучение под свои потребности и цели;

отслеживать прогресс своих сотрудников и получать подробную аналитику по их обучению;

запускать регулярную проверку знаний и аттестацию, используя искусственный интеллект.

Команда AcademyOcean работает в 7 странах, платформой пользуются клиенты на 5 континентах, а количество учеников насчитывает 600 000. Среди украинских бизнесов LMS используют такие компании, как: Intertop, OLX, Samsonite, Miraton, Ajax, Work.ua, Делви и другие.

«Количество запросов к нам от украинского бизнеса на обучение и адаптацию сотрудников выросло втрое, с начала 2024 года, по сравнению с 2022 годом. Мы верим в устойчивость украинского бизнеса и готовы помочь ему стать еще сильнее. Бесплатный доступ к учебным материалам Netpeak Group — наш способ помочь украинским компаниям продолжать развиваться, учиться и добиваться успеха в этих сложных условиях», — отмечает Владимир Поло, CEO AcademyOcean.

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Чтобы получить бесплатный доступ к обучению Netpeak Group, украинские компании могут оставить запрос по ссылке.