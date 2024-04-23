Netpeak Group предоставила бесплатный доступ к курсам по онбордингу и обучению специалистов

Облачная LMS-платформа АcademyOcean (часть Netpeak Group) предоставит украинским компаниям бесплатный доступ к 10 курсам по онбордингу и обучению специалистов.
Об этом редакции рассказали представители Netpeak Group.
Внутреннее обучение Netpeak Group на базе AcademyOcean включает Академию онбординга и оффбординга, а также 8 отдельных курсов:
- академия четкости;
- деловая переписка;
- работа с Google Drive;
- работа с Google Docs;
- работа с Google Таблицами;
- работа с Telegram и Slack;
- академия Time management;
- курс открытой коммуникации.
С помощью LMS-платформы компании могут:
- создавать и редактировать учебные материалы;
- настроить обучение под свои потребности и цели;
- отслеживать прогресс своих сотрудников и получать подробную аналитику по их обучению;
- запускать регулярную проверку знаний и аттестацию, используя искусственный интеллект.
Команда AcademyOcean работает в 7 странах, платформой пользуются клиенты на 5 континентах, а количество учеников насчитывает 600 000. Среди украинских бизнесов LMS используют такие компании, как: Intertop, OLX, Samsonite, Miraton, Ajax, Work.ua, Делви и другие.
«Количество запросов к нам от украинского бизнеса на обучение и адаптацию сотрудников выросло втрое, с начала 2024 года, по сравнению с 2022 годом. Мы верим в устойчивость украинского бизнеса и готовы помочь ему стать еще сильнее. Бесплатный доступ к учебным материалам Netpeak Group — наш способ помочь украинским компаниям продолжать развиваться, учиться и добиваться успеха в этих сложных условиях», — отмечает Владимир Поло, CEO AcademyOcean.
Чтобы получить бесплатный доступ к обучению Netpeak Group, украинские компании могут оставить запрос по ссылке.