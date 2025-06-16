NFT-проект Bored Ape Yacht Club присоединился к Telegram

Легендарный NFT-проект Bored Ape Yacht Club (BAYC) от Yuga Labs запустил свой канал в Telegram. Очевидно, один из самых известных брендов в мире NFT решил присоединиться к экосистеме TON (The Open Network) через рост популярности подарков в Telegram в то время как рынок NFT в упадке с 2022 года.

В BAYC сообщили, что Telegram-канал создан для усиления взаимодействия с аудиторией и продвижения инициатив в Web3-пространстве. В первые часы после запуска появились уникальные цифровые подарки: Plush Pepe и 6 Golden Cigars. Интеграция с TON-блокчейном также позволит создавать лимитированные NFT-стикеры.

бывший руководитель фонда TON Джастин Хюн запустил инвестиционное приложение Affluent для Telegram с генерацией доходности и кредитованием. Параллельно с

Источник: TON