NFT-проект Bored Ape Yacht Club присоединился к Telegram

Легендарный NFT-проект Bored Ape Yacht Club (BAYC) от Yuga Labs запустил свой канал в Telegram. Очевидно, один из самых известных брендов в мире NFT решил присоединиться к экосистеме TON (The Open Network) через рост популярности подарков в Telegram в то время как рынок NFT в упадке с 2022 года.
В BAYC сообщили, что Telegram-канал создан для усиления взаимодействия с аудиторией и продвижения инициатив в Web3-пространстве. В первые часы после запуска появились уникальные цифровые подарки: Plush Pepe и 6 Golden Cigars. Интеграция с TON-блокчейном также позволит создавать лимитированные NFT-стикеры.
Параллельно сбывший руководитель фонда TON Джастин Хюн запустил инвестиционное приложение Affluent для Telegram с генерацией доходности и кредитованием.
Источник: TON
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