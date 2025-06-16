Новости Крипто 16.06.2025 в 21:13 comment views icon

NFT-проект Bored Ape Yacht Club присоединился к Telegram

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

NFT-проект Bored Ape Yacht Club присоединился к Telegram

Легендарный NFT-проект Bored Ape Yacht Club (BAYC) от Yuga Labs запустил свой канал в Telegram. Очевидно, один из самых известных брендов в мире NFT решил присоединиться к экосистеме TON (The Open Network) через рост популярности подарков в Telegram в то время как рынок NFT в упадке с 2022 года.

В BAYC сообщили, что Telegram-канал создан для усиления взаимодействия с аудиторией и продвижения инициатив в Web3-пространстве. В первые часы после запуска появились уникальные цифровые подарки: Plush Pepe и 6 Golden Cigars. Интеграция с TON-блокчейном также позволит создавать лимитированные NFT-стикеры.

Параллельно сбывший руководитель фонда TON Джастин Хюн запустил инвестиционное приложение Affluent для Telegram с генерацией доходности и кредитованием.

Источник: TON

Популярные новости

«Тупые писаки» Financial Times были правы: Trump Media внезапно вспомнила, что таки купит биткоинов на $2,5 млрд
Криптокошелек MetaMask получил значительные улучшения благодаря приобретению Web3Auth
Спор между Маском и Трампом валит крипторынок и акции

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить