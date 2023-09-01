Новости Крипто 01.09.2023 в 15:16

Пациент скорее мертв? Рынок NFT вошел в свой «худший период» – объем торгов упал на 80%

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Невзаимозаменяемые токены (NFT), которые чаще всего ассоциируются с цифровыми произведениями искусства или другими элементами коллекционирования, потеряли большую часть своей ценности с момента бурного старта.

Согласно данным DappRadar, месячный объем торгов NFT резко упал на 81% с января 2022 по июль 2023 года, а ведущие Bored Ape Yacht Club и CryptoPunks снизились до минимальных цен.

«Когда вы смотрите на диаграммы, все падает. Мы не знаем, что делать и куда идти», — говорит Лоренцо Мелендес, президент NFT-проекта Pudgy Penguins (предлагает цифровые изображения пингвинов).

2022-й год для NFT был тяжелым из-за ряда громких крахов и скандалов в криптотрасли. Однако, если криптовалюта восстановилась, то невзаимозаменяемые токены так и не смогли найти опору.

Джастин Бибер потерял более $1,2 млн на своем NFT Bored Ape — это 95% от первоначальной стоимости «печальной обезьяны»

Страдают от этого не только инвесторы: NFT-платформа Recur, поддерживаемая миллиардером Стивом Коэном, объявила о закрытии в ноябре из-за «непредвиденных проблем и изменений в бизнес-ландшафте»; социальная медиаплатформа NFT Nifty’s, сотрудничавшая с Warner Bros. в создании NFT на тему Looney Tunes, также заявила о прекращении работы из-за «нехватки инвестиционных возможностей»; а NFT-платформа OpenSea нанесла удар создателям, сделав необязательной выплату роялти за вторичные продажи работ.

Есть и страх перед потенциальными регуляторными репрессиями – в понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла первые меры по NFT, утверждая, что токены, которые предлагала компания из Лос-Анджелеса, на самом деле были незарегистрированными ценными бумагами.

Несмотря на то, что NFT существуют уже более 10 лет, виток их развития пришёлся на 2017-й год, когда Dapper Labs дебютировала со своей игрой CryptoKitties. Несколько лет спустя Bored Ape Yacht Club — NFT-коллекция мультяшных обезьян — вырвалась на сцену, став культурной сенсацией, а такие звезды как Мадонна, Пэрис Хилтон и Джастин Бибер получили собственные версии «скучающих обезьян». К началу 2022 года ажиотаж достиг апогея, однако с тех пор рынок сменил курс практически по всем показателям.

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Пациент скорее мертв? Рынок NFT вошел в свой «худший период» – объем торгов упал на 80%
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Михайло Шпак

автор

«Мы, пожалуй, находимся в самом худшем моменте с начала мании NFT», — сказал Николас Лаллемент, соучредитель NFT Price Floor.

Источник: Bloomberg

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Михайло Шпак

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Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

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