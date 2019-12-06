Niantic и Qualcomm объединились в разработке гарнитуры дополненной реальности с поддержкой 5G





Компания Niantic – разработчик игры Pokémon GO – сетовала на недостаточный уровень современного развития технологии дополненной реальности. Учитывая специфику её проекта, компания сталкивалась с такими ограничениями, как задержки в сетях 4G и необходимость игрокам взаимодействовать со смартфоном, чтобы получить какое-либо действие в дополненной реальности.

И, чтобы устранить эти ограничения, Niantic начала сотрудничать с Qualcomm в сфере создания гарнитуры дополненной реальности с поддержкой связи 5G. Qualcomm как раз сегодня анонсировала специальную платформу для таких задач – XR2. И вскоре после этого технический директор Niantic Фил Кеслин вышел на сцену Snapdragon Tech Summit 2019, чтобы объявить, что его компания присоединились к Qualcomm в рамках «многолетнего сотрудничества» по этому проекту.

Фактически речь идёт о том, что Niantic будет работать совместно с Qualcomm над усовершенствованием эталонного оборудования для гарнитур дополненной реальности, помогая точно определить, что нужно делать для наиболее полного раскрытия возможностей платформы. Вместе с тем, разработчик игр будет оптимизировать свою платформу Real World Platform (архитектура, которая поддерживает все существующие игры компании) для более полного взаимодействия с XR2. Как только технология будет готова, говорит Кеслин, все наработки будут внедрены в Real World Platform и станут доступными всем участникам Niantic Creator Program, запуск которой запланирован на 2020 год.

Источник: techcrunch