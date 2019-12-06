Qualcomm анонсировала платформу XR2 для устройств виртуальной и дополненной реальности с подключением 5G

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Во время проведения конференции Snapdragon Tech Summit 2019 компания Qualcomm анонсировала новую платформу XR2. Она позиционируется в качестве «первой в мире платформы расширенной реальности (XR — extended reality) с поддержкой 5G».

Предыдущая платформа XR1, которая уже используется в ряде устройств виртуальной и дополненной реальности, останется на рынке и теперь маркируется как платформа Qualcomm XR для массового использования. В то же время новая платформа XR2 призвана продемонстрировать «функции следующего уровня для ранее недоступного опыта».

Платформа XR2 объединяет в себе модем 5G и разработке в сфере искусственного интеллекта. Например, она поддерживает до семи камер для реализации эффекта смешанной реальности в стиле HoloLens и более плавного восприятия виртуальной реальности. Новинка обеспечивает детальное 26-точечное скелетное отслеживание движений рук и точную передачу окружающего пространства.

Платформа Qualcomm XR2 поддерживает панели дисплея с разрешением 3Kх3K при частоте обновления 90 кадров в секунду и поддерживает видео до 8K с 360-градусным обзором с частотой 60 кадров в секунду. При этом для обработки сигнала используются собственные компоненты для обеспечения минимальных задержек.

По мнению Qualcomm, технологии виртуальной и дополненной реальности уже выходят за пределы потребительского игрового применения, и на рынок выходят различные корпоративные приложения. И 2019 год стал периодом заметной трансформации в этом направлении. И внедрение 5G в AR/VR позволит обеспечить дальнейшее развитие благодаря трансляции высококачественного видео с минимальными задержками. Готовые коммерческие продукты на базе платформы Qualcomm XR2 должны появиться на рынке уже в следующем году.

Источник: techcrunch