НКРСИ разрешила электронную идентификацию абонентов связи через ЭЦП, ID-карты, Bank ID и прочие сервисы

На вчерашнем заседании Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) не только приняла решение о конверсии частот в диапазоне 2600 МГц для внедрения связи 4G, которые добровольно освободила «ММДС-Украина», но и утвердила еще один не менее важный документ. Речь о новой версии Порядка регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме. Изменения должны привести законодательство в соответствие современными реалиям и создать условия для запуска соответствующих электронных сервисов регистрации (идентификации) абонентов. В числе прочего эти изменения необходимы для внедрения услуги MobileID, которую обещали запустить уже до конца этого года.

Документ предусматривает следующие шаги:

внедрение возможности подачи заявления о регистрации по желанию абонента как в электронной, так и в бумажной форме;

определение процедуры идентификации абонента с использованием электронной цифровой подписи, а также в случае установления оператором, провайдером телекоммуникаций – других альтернативных средств идентификации лица, в том числе с использованием системы электронной дистанционной идентификации BankID;

определение исчерпывающего перечня документов, которые абонент должен подать оператору, провайдеру телекоммуникаций для регистрации;

определение процедуры подтверждения пользования идентификационной телекоммуникационной карточкой, а также подтверждение получения телекоммуникационных услуг без использования такой карты.

Президент «Киевстара» Петр Чернышов уже поприветствовал принятое регулятором решение, заявив, что при соответствующей поддержке правительства сценарий, когда абоненты смогут идентифицироваться с любых устройств посредством ЭЦП, ID-карт или Bank ID, скоро станет реальностью.

Остается добавить, что проектом предусмотрена 9-месячная отсрочка введения новых правил, необходимая операторам и провайдерам телекоммуникаций для внесения соответствующих изменений в работу собственного оборудования.

Источник: НКРСИ