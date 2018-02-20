НКРСИ утвердила проект постановления Кабмина, согласно которому 4G-лицензия в диапазоне 2300 МГц обойдется компании Интеллеком (Giraffe) в 1 млрд грн

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации согласовала проект постановления Кабмина об изменении размера платы за выдачу 4G-лицензии в диапазоне 2345-2400 МГц, сообщает издание liga.net.

Регулятор начал работу над соответствующим документами после того, как к нему в прошлом году обратились представители компании “Интеллеком” (ТМ Giraffe) и компании “Краєвид”. Уточним, что в середине 2016 года владельцем оператора Giraffe (Intellecom) стал основатель «Киевстара» Игорь Литовченко, а конечным бенефициаром ТРК “Краевид” является компания “Датагруп”. Интеллекому принадлежит лицензия на полосу шириной 55 МГц в диапазоне 2345-2400 МГц по всей Украине, кроме Николаевской области, где полосой в 100 МГц владеет ТРК “Краевид”.

НКРСИ предложила установить размер минимальной стоимости 1 МГц в диапазоне 2300 МГц в размере 763 тыс грн. Ту же цену в свое время предложила британская аналитическая компания Analysys Mason Limited после детального изучения диапазонов, пригодных для запуска следующего поколения сотовой связи в Украине. Напомним, что по мнению аналитиков компании, минимальная стоимость лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины за 5 МГц со сроком действия 15 лет в диапазоне 2300 МГц на всей территории Украины, учитывая действующую ставку рентной платы за 1 МГц в 3000 грн, должна составлять 103 млн грн (или 762 963 грн за 1 МГц в одном регионе).

Таким образом, оператор Giraffe может получить лицензию на 4G-связь в принадлежащем ей диапазоне 2300 МГц минимум за 1,09 млрд грн, а Краєвид – за 76 млн грн. Для сравнения, в прошлом году Кабмин Украины согласовал минимальную стоимость лицензий на запуск связи по стандарту 4G в диапазоне 2600 МГц на уровне 2,3 млрд грн, а в диапазоне 1800 МГц – на уровне 4 млрд грн. Во время первого аукциона “большая тройка” операторов суммарно заплатила 2 млрд 456 млн (Lifecell – 909,3 млн грн, «Киевстар» – 916,3 млн грн, Vodafone – 631 млн грн), что на 147 млн больше изначальной суммы в 2 млрд 309 млн грн.

Напомним, что в прошлом году компания “Интеллеком” попыталась переоформить собственную лицензию в НКРСИ под стандарт связи четвертого поколения 4G/LTE, однако тогда регулятор посчитал, что заявку необходимо доработать и оператор продолжил предоставлять услуги скоростного интернет-доступа по технологии WiMax.

В конце июля прошлого года компания Intellecom совместно c Ericsson и Huawei провели презентацию технологии 4G (LTE TDD), в которой показала работоспособность сети на частоте 2300 МГц (Band 40), объединив две несущие 20 + 20 МГц, что позволило добиться реальных скоростей в 208-220 Мбит/с из 224 Мбит/с теоретических возможных.

В результате 4G-связь в Украине может заработать сразу в трех диапазонах на частотах 1800, 2300 и 2600 МГц.

Источник: liga.net