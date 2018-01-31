lifecell, «Киевстар» и Vodafone получили частоты 4G в диапазоне 2600 МГц

Считанные минуты назад завершился долгожданный аукцион по продаже 4G-лицензий в диапазоне 2600 МГц. И в этот раз, как и тремя годами ранее, когда разыгрывали частоты на 3G, без сюрпризов не обошлось.

Итак, по итогам конкурса lifecell получил 30 МГц в начале диапазона, «Киевстар» те же 30 МГц, но в серединке, как и хотел, а Vodafone Украина, которая изначально претендовала на первый лот, оказалась в конце с 20 МГц. Теперь подробнее.

Lifecell выиграл первый лот (полоса 20 МГц, частоты в диапазонах 2540-2545, 2565-2570/2660-2665, 2685-2690 МГц) после одного шага повышения цены – с изначальных 572 млн грн до 601,6 млн грн. Второй лот (10 МГц, 2535-2540/2655-2660 МГц) тоже достался Lifecell после одного повышения ставки с изначальных 293 млн грн до 307,7 млн грн.

«Киевстар» забрала третий (10 МГц, 2530-2535/2650-2655 МГц), четвертый (10 МГц, 2525-2530/2645-2650 МГц) и пятый (10 МГц, 2520-2525/2640-2645 МГц) лоты соответственно. Причем третий и четвертый достались оператору по изначальной цене в 293 млн каждый, а пятый после нескольких повышений до 330,3 млн.

«Киевстар» торговался и за шестой лот (10 МГц, 2510-2515/2630-2635 МГц), несколько раз поднимая изначальную ставку 286 млн грн, но в итоге Vodafone Украина, которая не могла себе позволить остаться ни с чем предложила больше, и выиграла эти торги со ставкой 345 млн. Седьмой лот (10 МГц, 2515-2520/2635-2640 МГц) тоже забрала Vodafone Украина по стартовой цене 286 млн грн.

Ведущий аукциона отметил, что по сравнению с начальными ценами в целом бюджет получит на 169 млн грн больше, но если просуммировать все окончательные ставки, то выйдет сумма 2 млрд 456 млн (Lifecell – 909,3 млн грн, «Киевстар» – 916,3 млн грн, Vodafone – 631 млн грн), а изначальная была 2 млрд 309 млн грн. Таким образом, разница составляет не 169 млн грн, а 147 млн.

Второй аукцион по продаже лицензий на 4G в диапазоне 1800 МГц начнется 26 февраля 2018 года. Заявки с начальными ценовыми предложениями принимали с 26 декабря 2017 до 26 января 2018 года, а торги с голоса пройдут в начале марта 2018 года.

Теперь ход за операторами. Напомним, по условиям тендера уже через пять лет в каждом регионе Украины должна стоять минимум одна базовая станция: для освоения первого региона оператору дается 6 месяцев с начала срока действия лицензии и плюс два месяца для каждого последующего региона.