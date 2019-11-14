Nokia готовится представить собственный 55-дюймовый 4K-телевизор

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Как стало известно, компания Nokia планирует представить в Индии телевизор под собственной торговой маркой. Устройство будет полностью изготавливаться в Индии и, скорее всего, его продажи также будут ограничены местным рынком. Фактическим производителем, судя по всему, станет индийская компания Flipkart. Ранее Nokia заключила с ней партнёрское соглашение.

Пока что о самом телевизоре известно крайне мало. Согласно данным сертификации Бюро индийских стандартов, устройство имеет диагональ экрана 55 дюймов и поддерживает разрешение 4K. Также сообщается о наличии предустановленной операционной системы Android 9 Pie с магазином Google Play Store. Кроме того, поддерживается технология Intelligent Dimming, позволяющая повысить контрастность изображения и обеспечить более глубокий чёрный цвет. Ранее также сообщалось о наличии аудиосистемы JBL.

Как ожидается, телевизор Nokia будет представлен в начале декабря. Он составит конкуренцию устройствам OnePlus TV, Mi TV и Motorola TV. Это говорит о возрастающем интересе производителей смартфонов к рынку телевизоров.

Источник: gsmarena