Ностальгия: демоверсия Commandos Origins доступна в Steam, на Xbox и в магазине Windows

Разработчик Claymore Game Studios представил демонстрационную версию новой тактической игры Commandos: Origins. Серия была очень популярной, ее с нетерпением ждут фанаты и фанаты

Издатель Kalypso Media показал трейлер Commandos: Origins в конце августа, выход игры обещали уже в этом году. Можно сказать, что она практически вышла, но не вся — разработчики представили демо для ПК и Xbox. Классическая стелс-тактика в реальном времени посвящена Второй мировой войне.

Серия Commandos появилась в 1998 году, когда Pyro Studios выпустила классическую игру Commandos: Behind Enemy Lines. С тех пор было выпущено продолжение, еще две игры и ремастеры. Серия закончилась с выходом в 2006 году игры Commandos: Strike Force.

Commandos: Origins возвращает серию к ее истокам, создавая приквел Второй мировой войны. В нем игроки управляют командой спецназовцев из шести бойцов, которая выполняет диверсии ликвидации, путешествуя от европейского побережья до ледяной Арктики и пустынь Африки. Игровой процесс происходит в классической изометрической перспективе, но воспроизведенной в полноценном 3D.

Демоверсия Commandos: Origins доступна в Steam, для ПК и Xbox Series X/S. Это не непосредственная часть будущей игры. Это то, что издатель называет «эксклюзивной тестовой миссией для демо». В ней игроки управляют отрядом из Джека О’Хары («зеленый берет») и Джеймса Блэквуда (морпех), которые пытаются совершить диверсию на немецкой радиолокационной системе «на Нормандских островах во время Второй мировой войны».

Полная игра будет включать «более 10» миссий с основными и дополнительными целями, каждая из которых может быть выполнена несколькими различными способами. В игре будет поддержка двух игроков в локальном и онлайн-кооперативе. Commandos: Origins до сих пор не имеет даты выпуска, но разработчики подтвердили этот год. Она будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (через Steam и Microsoft Store).

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Источник: Eurogamer