Трейлер Commandos: Origins — легендарная тактическая игра возвращается в этом году

Kalypso Media выпустила геймплейный трейлер Commandos: Origins для Gamescom 2024. Легендарная серия изометрических тактических игр получит продолжение в этом году.

В трейлере показан игровой процесс последней альфа-версии игры. Финальная игра может отличаться, однако игра кажется законченной, а ее релиз уже скоро…

В Commandos: Origins пользователь будет играть за Джека О’Хару («Зеленый берет») и Фрэнсиса Т. Вулриджа (снайпер). Игроки проведут персонажей по реальным местам Второй мировой войны. Они столкнутся с захватывающими вызовами в различных неожиданных местах. Они проникнут на вражеские базы в ледяной Арктике, на немецкую подводную лодку ночью и будут путешествовать по горячим пескам африканской пустыни.

Во времена Второй мировой войны оригинальные персонажи франшизы собираются вместе, чтобы создать знаменитую группу Commandos. Первая игра серии Commandos: Behind Enemy Lines вышла в 1998 и получила продолжение Commandos: Beyond the Call of Duty в 1999. В 2003 и 2006 вышли вторая и третья игра, а в 2022 — их HD-ремастеры.

Commandos: Origins обещает интересную историю с более 10 миссиями, наполненными сложными испытаниями. Игровой мир будет детальным и разнообразным, чтобы игроки могли опробовать различные стратегии. Можно красться, ползти, управлять транспортными средствами, проходить миссии скрытно или в ожесточенном бою. Игра должна выйти в 2024 году, точной даты пока нет.

