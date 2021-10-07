Олексій Тараненко, «Нова пошта»: про дронів, роботів, автономні відділення та майбутнє доставки

Компанія «Нова пошта» добре відома нашим читачам, як один з лідерів доставки в Україні, проте не всі знають, що вона часто експериментує з новими технологіями, які в майбутньому можуть змінити те, як ми відправляємо та отримуємо посилки. Тому я вирішив поспілкуватися з Олексієм Тараненко, директором з розвитку в «Новій пошті» та розпитати про нові способи доставки, зокрема про дронів, самокеровані авто, та про те, коли у відділеннях компанії нас будуть обслуговувати роботи.

Нещодавно компанія провела презентацію безпілотників для доставки, наскільки реально почати їх використовувати на постійній основі? Та наскільки це доцільно економічно?

Для нас доставка безпілотниками – це в першу чергу історія про швидкість. Ми розглядаємо це як один з ланцюжків нашої логістики для зменшення часу доставки. Для того, щоб запропонувати послугу нашим клієнтам в першу чергу повинна бути законодавча база зі зрозумілими правилами експлуатації БПЛА. Це і наявність повітряних коридорів, і можливість подачі flight плану (по аналогії з літаками) і, звичайно, безпека самих дронів.

Зараз ми працюємо над отриманням дозволів на розробки відповідних правил польоту безпілотників у місті та поза ним. Що до вартості такої доставки, то слід розрізняти доставку по місту та між містами. Якщо говорити про доставку містом, то це не буде відчутно для наших клієнтів, тому що це прискорення нашої внутрішньої логістики. Якщо це доставка безпілотниками між містами, то ми плануємо запропонувати клієнтам окрему послугу. Її вартість буде відрізнятися від звичайної доставки, але буде доступною.

В багатьох країнах дрони використовують для більш швидкої доставки у віддалені поселення чи окремі будинки, наскільки на вашу думку це виправдано в умовах України?

Покриття «Нової пошти» дозволяє вже на сьогодні бути доступним в кожному регіоні нашої країни. Вже зараз маємо понад 7 тис поштоматів і 8700 відділень. У містах ми активно розвиваємо мережу поштоматів, які встановлюємо у під’їздах житлових будинків, на заправках та біля продуктових магазинів. Також продовжуємо відкривати відділення у селах. Наразі ми вже в кожному четвертому селі України. А загалом наша мета – присутність у кожному населенному пункті. Тому необхідність доставки дроном last mile наразі відсутня. Такий спосіб доставки ми будемо розглядати лише як частину загального ланцюга процесів компанії.

Чи можливо буде використовувати доставку дронами в містах? Які дозволи чи зміни в законодавстві для цього потрібні?

Сподіваюсь, що глобальна тенденція використання дронів та підтримка держави в плані розвитку законодавчої бази прискорить цей процес. У той же час бізнес повинен створювати прецеденти та усіма способами показувати можливості, які відкриваються перед країною з впровадженням цієї технології.

Зі свого боку ми розробили та презентували концепцію локальної доставки з використанням дронів. Вона передбачає відкриття мобільних депо у зручних локаціях міста з майданчиком для посадки дронів та доставкою посилок між ними протягом 3 годин. Для обміну посилками між депо дронами буде використаний так званий підхід «маятникових» маршрутів. При ньому прямування між двома пунктами повторюється неодноразово. Такий підхід дозволяє отримати найвищу швидкість доставки.

Цього літа ми здійснили перший у світі політ на БПЛА між містами Київ-Харків на 480 км. Сьогодні продовжуємо опрацьовувати даний сегмент, зокрема й підтримуючи стартапи в Україні. Найближчим часом знову всіх здивуємо.

Одним зі світових трендів є гіперлокальна, в межах декількох кварталів, доставка роботами, зокрема з проєкту Starship Technologies або Nuro, чи є можливість появи чогось схожого в українських містах?

Тут, знову ж таки, виникає питання чітких розмежувань правил використання роботів та нормативної бази. Думаю бізнес буде «рухати» це питання вперед, створюючи все нові прецеденти. Важливо, щоб держава підтримувала та оперативно реагувала на цю тенденцію в плані створення законодавчих документів.

Звісно, компанія працює над технологічним рішенням, щоб бути першою у цій галузі. Для прикладу, нещодавно на інноваційній виставці, яка була присвячена 20-річчю «Нової пошти», було продемонстровано концепт використання роботів компанії DEUS Robots для переміщення стелажів по складу та сортування посилок. Зараз ми доопрацьовуємо певні деталі та будемо імплементувати це рішення.

Ще до пандемії доволі велика частина людей воліла оминати довгого контакту з іншими людьми, зараз же це майже необхідність. Як ви думаєте, як у майбутньому це може вплинути на відділення служб доставки? Чи побачимо ми в найближчій перспективі повністю автоматизоване відділення «Нової пошти»?

На останній з презентацій ми запропонували концепт повністю автономного відділення, тобто без людини, щоб зменшити точки контакту, але зі збереженням доступності та сервісу.

Процес обслуговування у автономному відділенні доволі простий: вам необхідно мати мобільний додаток, за допомогою якого відбувається відкриття комірки та забір посилки. Все, що залишається клієнту – оплатити послугу та здійснити декілька кліків на екрані смартфону. Тому в найближчій перспективі можемо очікувати на появу нового системного рішення.

Але вже зараз ми використовуємо безконтактне рішення для клієнтів. Це наші поштомати. Щоб забрати посилку клієнту достатньо лише натиснути кнопку в своєму смартфоні, навіть до самого поштомату торкатися не потрібно. Зараз вже працює більше 7 тис поштоматів у різних містах України. До кінця року маємо амбітну мету – 17 тис поштоматів. Це буде найбільша в Європі мережа поштоматів.

Загалом, наскільки перспективним ви бачите використання роботів у ланцюжку доставки? Як це може вплинути на робочі місця?

Роботизація наших внутрішніх процесів – одне з першочергових завдань. Ми завжди шукаємо та впроваджуємо останні новинки технологій для колаборації роботів з персоналом, щоб збільшити ефективність процесів.

Наприклад, для полегшення роботи працівників на вантажних терміналах у Києві, Львові та Харкові вже використовуються роботизовані візки компанії SBR. Вони допомагають полегшити процес сортування негабаритних вантажів та збільшити продуктивність терміналу в цілому, що позитивно відображається на сервісі, який ми надаємо нашим клієнтам в цьому сегменті.

Стосовно робочих місць — тенденція роботизації призведе до того, що ми просто будемо потребувати більше фахових професій для обслуговування інтелектуальних систем.

Також суттєвих змін зазнають робітничі професії в сегменті завантаження та вивантаження посилок, переміщення негабаритного вантажу, можливо сканування. Враховуючи розвиток технологій з часом вони можуть бути замінені на роботизовані сервіси.

З менш футуристичних, але теж важливих питань варто згадати про електромобілі в доставці. У 2016 році «Нова пошта» експериментувала з Citroen Berlingo Electric, наскільки вдалим було це рішення? Чи плануєте далі використовувати електричні авто?

На момент експерименту це було достатньо амбіційним рішенням, яке потребувало досить суттєвих затрат. Але саме воно допомогло «Новій пошті» зрозуміти всю складову використання електричних автомобілей та створити концепцію використання електротранспорту з сегментацією для кожного виду доставки.

Зараз в «Новій пошті» вже маємо електричні скутери для служби адресної доставки.

У найближчий час на дорогах України зможемо побачити й електричні автомобілі під брендом компанії та з чудовим слоганом: «Доставляю електрично».

Загалом перехід на електротранспорт – це турбота про екологію, яка є частиною бізнес-стратегії нашої компанії. Ми — амбасадори раціонального використання ресурсів та мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище. Наприклад, ще з 2016 року впровадили в офісах, на терміналах та у відділеннях сортування відходів, виробляємо коробки та використовуємо пакувальний матеріал лише з сировини, яку можна повторно використовувати.

Зараз ми активно працюємо над концепцією зниження викидів СО2. Вона передбачає поетапний перехід на електротранспорт для служб локальної доставки та оптимізацію логістичних маршрутів.

Згадавши електрокари не можна не спитати про самокеровані автомобілі, наскільки вони можуть вплинути на служби доставки? Чи реально використовувати такі авто в перспективі 10 років, враховуючи реалії українських доріг?

Усе залежить від інфраструктури використання даного типу автомобілей. У вашому питанні якраз і є прихована відповідь.

Наразі логістичні компанії стикаються зі значними труднощами, які транспортна екосистема безпілотних авто майбутнього могла б подолати, наприклад — зростаючий дефіцит робочої сили в секторі. Крім того, використання автомобілів з автономним управлінням дозволить обійти обмеження, пов’язані з встановленим максимальною кількістю годин водіння і тим самим збільшити продуктивність його використання. Тому такий сценарій є досить можливим.

Зараз більш нагальним є вирішення задачі геопозиціонування об’єктів в автодворах терміналів, що дозволить впровадити Yard Management System. Наступний етап – це зробити роботизованими переміщення BDF-контейнерів в середині автодвору хабу, тобто без участі водія автомобілю. Тому, відповідаючи на ваше питання, як мінімум щодо власної інфраструктури – це буде впроваджено в даному горизонті часу.

У 2019 році стартувала доставка «Нової пошти» на електросутерах, як вона себе показала та чи вдалося її масштабувати? Чи думали ви над доставкою на електросамокатах?

Цей проєкт зарекомендував себе досить добре. Ми масштабували це рішення для більше ніж 100 кур`єрів у Києві, Харкові, Одесі та Львові.

Зараз займаємось тестуванням електросамокатів від вітчизняного виробника компанії Moveone для можливого впровадження. У випадку позитивного пілоту, дане рішення буде використовуватись для доставки last mile з вагою посилок до 1 кг.

Також розглядаємо можливості використання існуючих платформ по шерінгу електросамокатів для прискорення роботи наших кур`єрів. Після того як одне чи, можливо, обидва рішення зарекомендують себе ефективніше з точки зору доступності та фінансових показників, ви побачите наших кур’єрів на електросамокатах на вулицях нашої країни.

Як на вашу думку буде виглядати доставка через 50 років?

Футуристичне і доволі цікаве питання.

Відповім на нього так: не берусь прогнозувати концепт доставки, але знаю точно, що «Нова пошта» й через 50 років залишатиметься інноваційною доставкою майбутнього та доставлятиме посилки в космос 🙂