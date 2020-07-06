«Нова пошта» подвела итоги первого полугодия: 128 млн посылок и двукратный рост международной доставки





За 6 месяцев 2020 года компания Нова пошта доставила более 128 млн посылок и грузов, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В компании отметили, что рост объемов связан с тем, что клиенты стали делать более дешевые покупки, но чаще. Тенденцию впервые отметили в начале карантина и наблюдали до мая, когда произошло ослабление карантина. Средний вес посылок, которые отправляли клиенты, составил 3,5 кг, грузов — 80 кг. Особенностью второго квартала стал рост объемов курьерской доставки на 35%.

Особой популярностью у клиентов Новой пошты стала пользоваться услуга, запущенная в апреле — доставка лекарств. За три месяца компания сделала более 82 тыс. таких отправлений, из которых 50% были доставлены в села и районные центры. Больше всего отправлений было осуществлено жителям Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей.

В первом полугодии выросла и международная доставка. «Нова пошта Глобал», которая входит в группу «Нова пошта», за этот период доставила более 2,4 млн посылок и грузов, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост обусловил развитие сотрудничества с китайской Cainiao, американской iHerb, а также ростом количества отправлений из магазинов Китая, Великобритании, США и Польши через сервис NP Shopping.

Напомним, что в отделениях «Новой пошты» теперь можно получить международные денежные переводы RIA, но пока только в гривне.

Источник: Нова Пошта