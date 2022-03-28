«Нова Пошта» возобновляет доставку отправлений в Молдову

В начале месяца «Нова Пошта Глобал», входящая в группу компаний «Нова пошта», возобновила отправку отправлений за границу, за исключением Молдовы. И вот сейчас отдельным прессрелизом компания сообщила о возобновлении доставок в соседнюю Молдову.

Многие украинцы с начала войны пересекли границу и нашли убежище в Молдове, так что лишней услуга точно не будет. Отправить посылки и грузы в Молдову можно из любого работающего сейчас отделения «Новая пошта». Также есть возможность предварительно оформить отправку через личный кабинет на сайте. Тариф на доставку остался прежним, его можно рассчитать индивидуально с помощью калькулятора на сайте.

Что нужно для оформления международной отправки в отделении «Новая почта»

принести посылку, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать его общее описание в соответствии с таможенным законодательством и установить объявленную стоимость;

назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление.Кроме того, указать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;

при отправке более одной позиции с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник «Новая Почта Глобал», чтобы заполнить инвойс для таможни.

С отделения можно отправить также и в другие страны мира. В настоящее время «Нова пошта» работает почти всюду, но некоторые отделения остаются закрытыми. Список отделений, работающих в военное время, ежедневно меняется, информация обновляется по ссылке.