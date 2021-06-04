



Компания «Нова пошта» запустила обновленный трекинг отправлений на сайте и в смартфоне. Теперь в нем доступны все те же возможности, что и зарегистрированным пользователям в мобильном приложении: можно продлить срок хранения в отделении, сделать переадресацию, отказаться от посылки, оплатить услуги или узнать местонахождение посылки и все это без обращений в контакт-центр. Об этом компания сообщила в комментарии изданию AIN.UA.

Функциональность отслеживания посылок на сайте сильно ограничена по сравнению с мобильным приложением. Можно узнать, отправлена ли уже посылка, когда ориентировочно она прибудет и оплатить отправление.

Новый трекинг дает намного больше возможностей:

вы можете узнать, где конкретно ваша посылка, посмотрев ее местоположение на карте;

проложить маршрут до конкретного отделения и сразу увидеть график его работы;

открыть полную информацию по отправлению: ФИО и контакты отправителя/получателя, описание содержимого, стоимость, сведения по оплатам и т.п.;

оплатить отправление полностью или частично — например, только за доставку или за наложенный платеж — а также увидеть, из чего состоит счет (доставка, стоимость товара, комиссия за наложку, денежный перевод);

оформить переадресацию (это бывает полезно, если вы, например, не дождались посылку, уехали в отпуск и хотите получить ее там);

вернуть отправителю;

продлить срок хранения (доступна только в новом трекинге, в мобильном приложении этой функции нет);

перенести доставку;

отказаться от получения.

Платежи и через мобильное приложение и через сайт осуществляются через собственную платежную систему «Новапей». К ней можно подключить карту любого банка или кошелек masterpass.

Раньше большинство этих функций были доступны только в мобильном приложении. Незарегистрированным пользователям необходимо было звонить на горячую линию или идти в отделение. Новый инструмент доступен как для пользователей ПК, так и в адаптированной мобильной версии сайта. Теперь получить к ним доступ можно прямо из Viber. Со временем обещают добавить и другие возможности. В частности можно будет сменить получателя (чтобы кому-то другому разрешили забрать посылку вместо вас) или заказать доставку на этаж.

Интересно, что компания пока не добавила новый трекинг на сайт — это отдельный лендинг, который открывается по ссылке в конце сообщения.

В «Нова пошта» обещают запустить трекинг на сайте, как только будут запущены все функции. А пока работа с новым тренингом происходит по следующий схеме:

Клиент получает сообщение Viber или смс со ссылкой на сервис управления посылкой. Далее нужно перейти по ссылке. Номер экспресс-накладной уже будет введен в поисковую строку — необходимо просто нажать «Поиск».

Чтобы воспользоваться дополнительными услугами, нужно нажать в верхнем углу справа «Меню» и выбрать нужную услугу.

Чтобы оплатить посылку, клиент должен ввести мобильный номер телефона, который совпадает с номером отправителя или получателя посылки. Иначе система не позволит выполнить эту функцию.

Как пояснили в «Новой поште», не все клиенты имеют возможность, потребность или желание устанавливать мобильное приложение. При этом управлять своей посылкой есть потребность у многих.

«Например, клиент заказал посылку в определенное отделение, но потом планы его поменялись. Он уехал в другой город, допустим, и посылку забрать не сможет. Для того, чтобы переадресовать посылку в любое другое отделение в любом населенном пункте, ему нужно было звонить в контакт-центр и проходить эту процедуру. Сейчас же клиент просто за пару кликов может это сделать самостоятельно в любое время», — пояснили в компании.

Напомним, что за 2020 год «Нова пошта» доставила 318 млн посылок. За день компания обрабатывает до 1,8 млн посылок (рекорд зафиксирован во время высокого сезона в декабре). В среднем через сайт «Новой пошты» посылки отслеживают 4 млн клиентов в месяц. Именно на них ориентирован обновленный трекинг. Мобильное приложение, в котором большая часть расширенного функционала доступна давно, используют порядка 6 млн клиентов оператора.

Источник: AIN.UA