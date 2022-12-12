Нова пошта запустила выдачу посылок в магазинах MOYO в Киеве — не больше 10 кг и не дороже 5000 грн

«Нова пошта» и MOYO стали партнерами — благодаря этому сотрудничеству клиенты могут заказывать доставку оплаченных посылок в магазины MOYO. Правда, есть несколько ограничений.

Во-первых, пока услуга доступна только в магазинах MOYO в Киеве — на данный момент такие пункты выдачи обустроены в 12 магазинах. Планируется расширение проекта по всей сети MOYO в стране, но конкретные сроки пока неизвестны.

Во-вторых, есть ограничения по весу и стоимости — так, на кассе магазина MOYO клиенты могут получить уплаченную посылку до 10 кг и стоимостью до 5000 грн.

Украинская сеть магазинов техники MOYO первой обустроила свои торговые точки для выдачи посылок в рамках партнерства с Новой Почтой. Кроме того, часть магазинов MOYO уже перешли на альтернативные источники питания. В таких магазинах клиенты могут получить свою посылку независимо от графиков электроснабжения. Это, безусловно, хорошая инициатива, учитывая, что с каждым днем ​​запрос на доставку посылок растет, а тревоги и блекауты серьезно препятствуют своевременному получению отправлений.

Чтобы получить посылку из пункта выдачи MOYO с доставкой через «Нову пошту» нужно: